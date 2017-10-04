Захарова прокомментировала заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в ироничной форме заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, предложившего всерьез оценить аспект якобы влияния России на референдум об отделении Каталонии.
В одном из интервью латвийский министр сказал, что прошедший референдум стал для Москвы как «упавшая на пол конфета», которую Москва якобы могла использовать для раскола ЕС. Это заявление Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook.
Мария Захарова: «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полста?».
В этом же комментарии Захарова упомянула о соседней для Латвии стране — Литве/
Мария Захарова: «До сих пор ждем официального ответа от Литвы относительно заявления Грибаускайте про какой-то „список требований“, который якобы ей был предъявлен Россией. Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков».
Мария Захарова: «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полста?».
В этом же комментарии Захарова упомянула о соседней для Латвии стране — Литве/
Мария Захарова: «До сих пор ждем официального ответа от Литвы относительно заявления Грибаускайте про какой-то „список требований“, который якобы ей был предъявлен Россией. Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков».
СМИ:Министр иностранных дел Латвии Ринкевич предложил серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении…Опубликовано Марией Захаровой 3 октября 2017 г.
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