Рыба нашей мечты: сколько должны стоить идеальная треска и вобла

Не самую приятную новость сообщили россиянам некоторые издания со ссылкой на Минсельхоз и Росрыболовство. И без того не очень дешевая рыба может еще подорожать. Причина не в алчности производителей. Как они сами говорят, им грозит повышение налогов. А точнее, отмена льгот.

Например, некий рыбак ловит в российских водах треску. Он платит государству с тонны пять тысяч рублей. Но если свой улов он продает нашим же переработчикам, ему полагаются льготы, причем, существенные — 15% от полной стоимости сбора. А по факту получается, что льготы есть, а товар все равно уходит за границу.



Поэтому предлагается оставить льготы только градообразующим предприятиям, а еще поднять сборы за вылов биоресурсов. Причем, по некоторым позициям сборы могут вырасти сразу в девять раз. Вот и обещают нам подорожание креветок, лососевых, минтая, тихоокеанской сельди, крабов и трески.



Что же происходит на рыбном рынке, если, покупая даже по высокой цене, например, палтуса, нельзя быть уверенным, что это именно палтус? Почему так много фальсификата? Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».