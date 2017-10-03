Звезда «Такси» Сами Насери расплакался в СИЗО Симферополя

Неожиданный поворот «Такси» сегодня воочию наблюдали те, кто смотрел эту комедию Люка Бессона в симферопольском следственном изоляторе. К трудным подросткам со словами поддержки прибыл Сами Насери.
|
2925
Французский актер, сыгравший в «Такси» главную роль, приехал в Крым на прошлой неделе. А в изолятор он отправился для того, чтобы показать правильную дорогу, с которой сам неоднократно сбивался. Проблемы с законом лично у него начались примерно в том же возрасте, что у сегодняшних зрителей. И это было далеко от комедийного жанра.
Малолетние правонарушители ждали в учебном классе. Актер задержался, и ребята успели посмотреть все фильмы про марсельское такси. Сами успел на кусочек последней серии.
Встреча с ребятами — не актерская прихоть, все гораздо сложнее. Насери за решеткой — не новичок, у нас бы сказали — рецидивист. Первый срок он получил за наркотики, потом были драки с полицейскими и разгромы ночных клубов, семейное насилие и битвы с наркоторговцами. Вершина арестантской карьеры — наезд на машине на женщину-полицейского.
Последний срок стал для него водоразделом: Сами завязал с криминалом, вернулся в кино и начал вытаскивать подростков из преступной среды. Чувствуется, что каждая фраза его короткого спича обдумана и выстрадана.
Сами Насери: «У вас здесь есть время подумать, а потом выйти и воплотить свою мечту, стать футболистом, кондитером, инженером. В России все есть для этого, вы даже можете полететь в космос».
Затем была и общая фотография, и автограф сессия, после чего Сами расплакался прямо на пресс-подходе.
Подробности — репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Малолетние правонарушители ждали в учебном классе. Актер задержался, и ребята успели посмотреть все фильмы про марсельское такси. Сами успел на кусочек последней серии.
Встреча с ребятами — не актерская прихоть, все гораздо сложнее. Насери за решеткой — не новичок, у нас бы сказали — рецидивист. Первый срок он получил за наркотики, потом были драки с полицейскими и разгромы ночных клубов, семейное насилие и битвы с наркоторговцами. Вершина арестантской карьеры — наезд на машине на женщину-полицейского.
Последний срок стал для него водоразделом: Сами завязал с криминалом, вернулся в кино и начал вытаскивать подростков из преступной среды. Чувствуется, что каждая фраза его короткого спича обдумана и выстрадана.
Сами Насери: «У вас здесь есть время подумать, а потом выйти и воплотить свою мечту, стать футболистом, кондитером, инженером. В России все есть для этого, вы даже можете полететь в космос».
Затем была и общая фотография, и автограф сессия, после чего Сами расплакался прямо на пресс-подходе.
Подробности — репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Комментарии