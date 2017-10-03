Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
    «Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец». Крым, Ялта, знаменитости, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец»

    «Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец»

    комментировать
    «Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец»

    «Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец»

    «Санкции меня мало волнуют»: звезда фильма «Такси» прокомментировал свое включение в базу данных сайта «Миротворец»

      Никакие санкции не остановят звезду блокбастеров «Такси» Сами Насери, если он решит снять фильм в Крыму. Французский актер сам заявил об этом в Ялте, куда прилетел для участия в кинофестивале «Я люблю мир».

      Не успел знаменитый актер сойти с трапа, как его фамилия появилась на украинском сайте «Миротворец» в списке персон нон грата. Сам актер заявил в свою очередь, что украинские санкци его мало волнуют.

      Сами Насери: «Санкции меня мало волнуют, я здесь с мирными целями. Меня пригласили как артиста, потому что в России любят мое кино. И вот я приехал вместе с известным французским певцом Мурадом Бурави, у нас совместный концерт. И я тоже люблю русских, да и не только. Я вообще люблю всех людей в мире. Мне не важно с кем работать: с ребятами из Палестины или из Франции, да хоть с Украины. Все они для меня друзья, остальное не важно».

      Актер рассказал, что ему настолько понравилась Ялта, что следующим летом он решил отдохнуть там вместе со своей семьей.

      Сами Насери: «Мне очень понравилась Ялта, я в ней первый раз и, надеюсь, не последний. Я очень хочу сюда вернуться, это похоже на наш юг Франции — Канны, Монако, Ницца. Я думаю, что следующим летом я приеду сюда отдыхать с моей семьей. Тем более, что я хочу увидеть Севастополь и Симферополь. И вообще ваша страна мне очень нравится».

      По словам Насери, он является поклонником русского кино, и хотел бы поработать с российскими актерами.

      Сами Насери: «Я очень люблю русскую литературу, русское кино, те фильмы, которые в советское время снимал „Мосфильм“. Все ваши актеры очень хорошо играют, мне очень бы хотелось поработать с русскими актерами».

      Отметим, что в ходе посещения Крыма Сами Насери был принят в почетные члены крымского профсоюза таксистов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru