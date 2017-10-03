Украинские власти игнорируют запрос Саакашвили о политубежище

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ждет решения вопроса о предоставлении ему политического убежища на Украине.
Однако, как сообщил адвокат опального политика, власти не спешат присваивать Саакашвили статус беженца.
Маркиян Галабала, адвокат Саакашвили: «Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в управление Государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище».
Чиновники должны были в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие, сообщает РИА Новости.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
В настоящее время политик продолжает свои гастроли по стране, устраивая митинги. Тем временем органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили. Комментируя сегодня этот вопрос, Юрий Луценко заявил о наличии препятствий для выдачи Грузии скандального политика.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы на адрес миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции».
Маркиян Галабала, адвокат Саакашвили: «Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в управление Государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище».
Чиновники должны были в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие, сообщает РИА Новости.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
В настоящее время политик продолжает свои гастроли по стране, устраивая митинги. Тем временем органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили. Комментируя сегодня этот вопрос, Юрий Луценко заявил о наличии препятствий для выдачи Грузии скандального политика.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы на адрес миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции».
Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину #мытаквидим pic.twitter.com/gd9fXWQlkC— НТВ (@ntvru) 11 сентября 2017 г.
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