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    Васильева пригрозила увольнять директоров школ за отказ в обучении инвалидов

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    Васильева пригрозила увольнять директоров школ за отказ в обучении инвалидов

    Васильева пригрозила увольнять директоров школ за отказ в обучении инвалидов

    Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева раскритиковала руководство липецкой гимназии за отказ в обучении школьника с онкологическим заболеванием.

    Ситуация с онкольным школьником находится на личном контроле у министра.

    Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «Я буду добиваться его отставки. Это у меня на личном контроле. Потому что, вы знаете, должен быть показательный пример для всех остальных. Я считаю, что люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны, равно как они не должны работать еще в ряде специальностей, которые связаны напрямую с работой с людьми».

    По словам главы Минобрнауки, она лично обсудила с губернатором региона этот вопрос, сообщает РИА Новости

    Ольга Васильева: «Я считаю, что отказ в обучении детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), с инвалидностью должен вести к неминуемому наказанию. И когда это потихонечку в голове уляжется у товарищей, что за этим следует неминуемое наказание, тогда дело пойдет по-другому».

    смотретьВ престижную липецкую гимназию отказались принять онкобольного ученика
    В престижную липецкую гимназию отказались принять онкобольного ученика
    В Липецке разгорелся скандал вокруг гимназии, которая отказалась зачислять в 10-й класс ученика с онкологическим заболеванием. Руководство учебного заведения не смогло организовать для подростка дистанционное обучение и рекомендовало ему перейти в школу для инвалидов.

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