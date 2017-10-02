В престижную липецкую гимназию отказались принять онкобольного ученика

По больному ученику 1-й гимназии допущена несправедливость помноженная на бессердечность…Без принятия мер не обойтись… — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 сентября 2017 г.

Роман с нетерпением ждал начала нового учебного года и встречу со своими учителями и одноклассниками. Весь прошлый год он провел в столичном онкоцентре, у Ромы — острый лейкоз. Даже в больничной палате он не прекращал учебу, выпускные экзамены девятиклассник сдал на одни пятерки. Но, вернувшись в родной Липецк, узнал, что в гимназии, где он проучился с первого класса, места для него нет.Мама рассказывает, что только после жалобы в управление образования сына зачислили в 10-й класс, однако организовать качественное дистанционное обучение не смогли. Педагоги предложили Роману минимальный учебный план, а потом и вовсе рекомендовали перейти из гимназии в центр образования инвалидов.По оценке областного управления образования, руководство школы забыло о морали и педагогической этике., замначальника управления образования и науки Липецкой области: «К сожалению, руководителем образовательной организации были нарушены права обучающегося. В отношении руководителя будет проведена проверка и дана юридическая оценка его действиям».Мама Романа рассказала, что на ее призывы о помощи никто не реагировал. На проблему обратили внимание только после того, как о вопиющей ситуации рассказал в прессе директор московской школы., мама Романа: «Я же подходила ко всем, ни с кем не ругалась. Я просто просила, чтобы моему ребенку было достойное образование в этом учреждении, потому что он там учился».Подробнее — в материале