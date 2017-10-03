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    Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде. Дагестан, полиция, приговоры, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

    Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

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    Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

    Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

    Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

      Артур Бекболатов проведет за решеткой 24 года. Такое решение сегодня вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. В июле прошлого года Бекболатов с подельникам напал в лесу на компанию отдыхающих. Боевики убили сначала двоюродного брата Магомеда — Абдурашида Нурбагандова, а потом и его самого.

      Суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам колонии. Ранее прокурор требовал для подсудимого высшей меры наказания — пожизненного заключения. Более мягкое решение суда, вероятно, связано с тем, что Бекболатов уже в финале процесса раскаялся и признал свою вину.

      Делом об убийстве офицера полиции занимались почти одновременно суды в Ростове-на-Дону и в Махачкале. Это второй приговор по громкому делу. Ранее в Дагестане к 17 годам заключения приговорили Азиза Джамалутдинова, также причастного к убийству полицейского. Он и Артур Бекбулатов — участники так называемой избербашской группировки. Она причастна к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и к различным к диверсиям.

      Артур Бекболатов еще во время одного из первых допросов рассказал следователям об обстоятельствах нападения на офицера полиции Магомеда Нурбагандова. Бандиты случайно ночью наткнулись в лесу на группу людей, которые отдыхали в палатках. Обыскав их машину, преступники обнаружили удостоверение сотрудника полиции.

      Артур Бекболатов: «Мы разбудили их, один спал на улице, их было пятеро, четверо в палатке, вытащили их из палатки, связали руки».

      Один из пленных пытался сопротивляться, его застрелили. Следователи установили, что видео расправы над Магомедом Нурбагандовым снимал Артур Бекболатов. На кадрах преступники требовали у полицейского призвать коллег-полицейских бросить работу в МВД. Ответ стоил офицеру жизни. На камеру он произнес: «Работайте, братья!».

      Магомеду Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России. О его подвиге стало известно после того, как сотрудники ФСБ в ходе спецоперации уничтожили большую часть избербашской группировки. Телефон с записью изъяли вместе с оружием и боеприпасами.

      Артура Бекболатова признали виновным по семи статьям уголовного кодекса, в том числе «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Участие в незаконном вооруженном формировании». Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

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