Соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова раскаялся в суде

Артур Бекболатов проведет за решеткой 24 года. Такое решение сегодня вынес
Северо-Кавказский окружной военный суд. В июле прошлого года Бекболатов с подельникам напал в лесу на компанию отдыхающих. Боевики убили сначала двоюродного брата Магомеда — Абдурашида Нурбагандова, а потом и его самого.
Суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам колонии. Ранее прокурор требовал для подсудимого высшей меры наказания — пожизненного заключения. Более мягкое решение суда, вероятно, связано с тем, что Бекболатов уже в финале процесса раскаялся и признал свою вину.
Делом об убийстве офицера полиции занимались почти одновременно суды в Ростове-на-Дону и в Махачкале. Это второй приговор по громкому делу. Ранее в Дагестане к 17 годам заключения приговорили Азиза Джамалутдинова, также причастного к убийству полицейского. Он и Артур Бекбулатов — участники так называемой избербашской группировки. Она причастна к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и к различным к диверсиям.
Артур Бекболатов еще во время одного из первых допросов рассказал следователям об обстоятельствах нападения на офицера полиции Магомеда Нурбагандова. Бандиты случайно ночью наткнулись в лесу на группу людей, которые отдыхали в палатках. Обыскав их машину, преступники обнаружили удостоверение сотрудника полиции.
Артур Бекболатов: «Мы разбудили их, один спал на улице, их было пятеро, четверо в палатке, вытащили их из палатки, связали руки».
Один из пленных пытался сопротивляться, его застрелили. Следователи установили, что видео расправы над Магомедом Нурбагандовым снимал Артур Бекболатов. На кадрах преступники требовали у полицейского призвать коллег-полицейских бросить работу в МВД. Ответ стоил офицеру жизни. На камеру он произнес: «Работайте, братья!».
Магомеду Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России. О его подвиге стало известно после того, как сотрудники ФСБ в ходе спецоперации уничтожили большую часть избербашской группировки. Телефон с записью изъяли вместе с оружием и боеприпасами.
Артура Бекболатова признали виновным по семи статьям уголовного кодекса, в том числе «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Участие в незаконном вооруженном формировании». Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.
Делом об убийстве офицера полиции занимались почти одновременно суды в Ростове-на-Дону и в Махачкале. Это второй приговор по громкому делу. Ранее в Дагестане к 17 годам заключения приговорили Азиза Джамалутдинова, также причастного к убийству полицейского. Он и Артур Бекбулатов — участники так называемой избербашской группировки. Она причастна к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и к различным к диверсиям.
Артур Бекболатов еще во время одного из первых допросов рассказал следователям об обстоятельствах нападения на офицера полиции Магомеда Нурбагандова. Бандиты случайно ночью наткнулись в лесу на группу людей, которые отдыхали в палатках. Обыскав их машину, преступники обнаружили удостоверение сотрудника полиции.
Артур Бекболатов: «Мы разбудили их, один спал на улице, их было пятеро, четверо в палатке, вытащили их из палатки, связали руки».
Один из пленных пытался сопротивляться, его застрелили. Следователи установили, что видео расправы над Магомедом Нурбагандовым снимал Артур Бекболатов. На кадрах преступники требовали у полицейского призвать коллег-полицейских бросить работу в МВД. Ответ стоил офицеру жизни. На камеру он произнес: «Работайте, братья!».
Магомеду Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России. О его подвиге стало известно после того, как сотрудники ФСБ в ходе спецоперации уничтожили большую часть избербашской группировки. Телефон с записью изъяли вместе с оружием и боеприпасами.
Артура Бекболатова признали виновным по семи статьям уголовного кодекса, в том числе «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Участие в незаконном вооруженном формировании». Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.
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