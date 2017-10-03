Суд приговорил к 24 годам одного из убийц дагестанского полицейского Нурбагандова

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Артура Бекболатова соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. Он приговорен к 24 годам лишения свободы.
Судья: «Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с пребыванием в колонии строго режима».
Артут Бекболатов был признан виновным по всем пунктам обвинения, передает ТАСС. Кроме лишения свободы на срок в 24 года, ему назначено ограничение свободы на два года. Прокурор требовал для подсудимого пожизненного заключения.
По данным следствия, Бекболатов входил в незаконное вооруженное формирование под руководством Магомеда Халимбекова. В июле 2016 года четверо боевиков, среди которых был и Бекболатов, застрелили в лесу сотрудника МВД Магомеда Нурбагандова. Перед убийством они требовали, чтобы он призвал коллег уйти со службы. Но вместе этого он на камеру произнес: «Работайте, братья!».
Двое боевиков, причастных к его убийству, были ликвидированы в ходе спецоперации в сентябре того же года в Махачкале и Избербаше. Еще двое — Азиз Джамалутдинов и Артур Бекболатов — были задержаны. Приговор Джамалутдинову суд вынес в августе — он получил 17 лет колонии строгого режима.
Артут Бекболатов был признан виновным по всем пунктам обвинения, передает ТАСС. Кроме лишения свободы на срок в 24 года, ему назначено ограничение свободы на два года. Прокурор требовал для подсудимого пожизненного заключения.
По данным следствия, Бекболатов входил в незаконное вооруженное формирование под руководством Магомеда Халимбекова. В июле 2016 года четверо боевиков, среди которых был и Бекболатов, застрелили в лесу сотрудника МВД Магомеда Нурбагандова. Перед убийством они требовали, чтобы он призвал коллег уйти со службы. Но вместе этого он на камеру произнес: «Работайте, братья!».
Двое боевиков, причастных к его убийству, были ликвидированы в ходе спецоперации в сентябре того же года в Махачкале и Избербаше. Еще двое — Азиз Джамалутдинов и Артур Бекболатов — были задержаны. Приговор Джамалутдинову суд вынес в августе — он получил 17 лет колонии строгого режима.
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