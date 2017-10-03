Кремль поделился ожиданиями от нового посла США в РФ

Новый посол США в России Джон Хантсман сегодня на церемонии в Александровском зале в Кремле вручит президенту РФ Владимиру Путину верительные грамоты. В Кремле рассчитывают, что новый посол сможет внести вклад в восстановление
российско-американских отношений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин является последовательным сторонником реанимации отношений России и США и развития двусторонней кооперации.
Дмитрий Песков: «Это в интересах не только двусторонних отношений, но всего мира. К сожалению, реализация таких намерений невозможна. Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Надеемся, что во главе с новым послом американское диппредставительство сможет внести вклад в реставрацию наших отношений».
Церемония вручения верительных грамот в Кремле начнется в 13:00. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию.
Новый посол США Джон Хантсман прибыл в Москву вместе с супругой накануне.
Дмитрий Песков: «Это в интересах не только двусторонних отношений, но всего мира. К сожалению, реализация таких намерений невозможна. Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Надеемся, что во главе с новым послом американское диппредставительство сможет внести вклад в реставрацию наших отношений».
Церемония вручения верительных грамот в Кремле начнется в 13:00. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию.
Новый посол США Джон Хантсман прибыл в Москву вместе с супругой накануне.
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