Доходы ИГ от торговли нефтью упали за два года на 90%

Зафиксировано значительное снижение доходов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» от торговли нефтью.
Два года назад доходы экстремистов от продажи сырья составляли порядка $50 млн в месяц, в настоящее время боевики «Исламского государства» получают не более $4 млн.
Среди причин — прицельные авиаудары по инфраструктуре, связанной с добычей углеводородов, а также сокращение территории, которую контролируют террористы, сообщает сайт «Известий».
Согласно данным, опубликованным в сентябре, ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков.
Были поражены 6,77 тысячи складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков.
Среди причин — прицельные авиаудары по инфраструктуре, связанной с добычей углеводородов, а также сокращение территории, которую контролируют террористы, сообщает сайт «Известий».
Согласно данным, опубликованным в сентябре, ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков.
Были поражены 6,77 тысячи складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков.
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