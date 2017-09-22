Минобороны: почти 90% территории Сирии освобождено от ИГ

С начала операции ВКС РФ в Сирии от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) освобождено 87,4% территории страны. Такие цифры приводит Минобороны РФ.
Отмечается, что с 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.
Кроме того, российские саперы за время операции в Сирии обезвредили в сирийских Алеппо и Пальмире более 60 тысяч взрывоопасных предметов, разминировав почти 5,3 тысячи га земли. Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение в настоящее время.
ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тысячи складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков, передает ТАСС.
Кроме того, российские саперы за время операции в Сирии обезвредили в сирийских Алеппо и Пальмире более 60 тысяч взрывоопасных предметов, разминировав почти 5,3 тысячи га земли. Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение в настоящее время.
ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тысячи складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков, передает ТАСС.
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