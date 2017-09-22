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    Минобороны: почти 90% территории Сирии освобождено от ИГ

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    • Фото: Reuters © 2017, Omar Sanadiki
    Минобороны: почти 90% территории Сирии освобождено от ИГ

    Минобороны: почти 90% территории Сирии освобождено от ИГ

    Минобороны: почти 90% территории Сирии освобождено от ИГ
  • Фото: Reuters © 2017, Omar Sanadiki

    • С начала операции ВКС РФ в Сирии от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) освобождено 87,4% территории страны. Такие цифры приводит Минобороны РФ.

    Отмечается, что с 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.

    Кроме того, российские саперы за время операции в Сирии обезвредили в сирийских Алеппо и Пальмире более 60 тысяч взрывоопасных предметов, разминировав почти 5,3 тысячи га земли. Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение в настоящее время.

    ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тысячи складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков, передает ТАСС.


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