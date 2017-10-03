Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    МИД РФ поблагодарил ЦРУ за продвижение русского языка

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    МИД РФ поблагодарил ЦРУ за продвижение русского языка

    МИД РФ поблагодарил ЦРУ за продвижение русского языка

    Российский МИД поблагодарил ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка, комментируя информацию о том, что американское разведуправление ищет русскоязычный персонал.

    Российские дипломаты в Twitter в шутку предложили ЦРУ помощь в подборе специалистов.



    Сообщение о поиске русскоязычных специалистов появилось в Twitter ЦРУ 30 сентября. Оно гласит: «Говоришь по-русски? Имеешь гражданство США и обучался в колледже? Интересует национальная безопасность? Твои навыки нужны здесь». Сообщение проиллюстрировано картинкой с надписью: «Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду!»

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