МИД РФ поблагодарил ЦРУ за продвижение русского языка

Российский МИД поблагодарил ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка, комментируя информацию о том, что американское разведуправление ищет русскоязычный персонал.
Российские дипломаты в Twitter в шутку предложили ЦРУ помощь в подборе специалистов.
Сообщение о поиске русскоязычных специалистов появилось в Twitter ЦРУ 30 сентября. Оно гласит: «Говоришь по-русски? Имеешь гражданство США и обучался в колледже? Интересует национальная безопасность? Твои навыки нужны здесь». Сообщение проиллюстрировано картинкой с надписью: «Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду!»
Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 2, 2017
Сообщение о поиске русскоязычных специалистов появилось в Twitter ЦРУ 30 сентября. Оно гласит: «Говоришь по-русски? Имеешь гражданство США и обучался в колледже? Интересует национальная безопасность? Твои навыки нужны здесь». Сообщение проиллюстрировано картинкой с надписью: «Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду!»
Speak Russian?— CIA (@CIA) September 29, 2017
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
Комментарии