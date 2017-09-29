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Пёс-2

    ЦРУ объявило о наборе русскоговорящих сотрудников

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    ЦРУ объявило о наборе русскоговорящих сотрудников

    ЦРУ объявило о наборе русскоговорящих сотрудников

    Центральное разведывательное управление США ищет сотрудников, владеющих русским языком.

    Также от желающих получить работу в ЦРУ требуется высшее образование и интерес к национальной безопасности.

    ЦРУ: «Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь».


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