ЦРУ объявило о наборе русскоговорящих сотрудников

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.

Также от желающих получить работу в ЦРУ требуется высшее образование и интерес к национальной безопасности.: «Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь».