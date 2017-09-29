ЦРУ объявило о наборе русскоговорящих сотрудников

Центральное разведывательное управление США ищет сотрудников, владеющих русским языком.
Также от желающих получить работу в ЦРУ требуется высшее образование и интерес к национальной безопасности.
ЦРУ: «Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь».
ЦРУ: «Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь».
Speak Russian?— CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
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