Из Мурина в Петербург «прокололи» спасительную дорогу

В Ленобласти готовятся ввести в эксплуатацию новую дорогу, которая позволит жителям многотысячного поселка, минуя КАД, проехать к виадуку, связывающему их населенный пункт с городом.
Всего на проект было потрачено четыре месяца строительных работ и 108 миллионов рублей. Если раньше многотысячное Мурино было отделено от города непреодолимым для автомобилей кольцом окружной дороги, то теперь, чтобы прорвать это «кольцо» и переместиться из области в Петербург, можно просто поднырнуть под КАД и проехать или пройти по новой дорожной артерии, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.
Правда, в масштабах дорожной системы это не более чем капилляр: 300 метров полотна по одной полосе в каждую сторону. Зато именно новый участок, или «прокол», как его еще называют, за счет сквозного проезда должен вдохнуть новую жизнь в автомобильное движение в этой части Всеволожского района.
Сейчас там, где дома строят гораздо охотнее и быстрее, чем прокладывают новые дороги, идут последние приготовления. До конца недели путь обещают открыть и проверить на прочность первым транспортным потоком.
Юрий Запалатский, председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти: «Конечно, это не решит всех проблем, но на сегодняшний день мы хотя бы на 50 процентов разгрузим те пробки, которые есть».
Из западного Мурина, ограниченного железнодорожными путями, до недавнего времени существовал только один двухполосный выезд (это 3 километра безымянной дороги) — вдоль кольцевой трассы и до Шоссейной улицы, которая уже в поселке Бугры подныривает под КАД и выводит к промзоне «Парнас» у проспекта Культуры.
Новый альтернативный выезд позволяет сразу проехать под «кольцом». Правда, до Суздальского и Гражданского проспектов пока по-прежнему не добраться: мешает та самая железная дорога.
Так что, автолюбители, проезжая новый «прокол», поневоле вспомнят о переносном значении этого слова, ведь придется всё равно повернуть направо — в поисках спасительного виадука у Бугров. Частично эту проблему должна решить новая развязка с «кольца». Проект стоимостью миллиард рублей — второй этап решения проблем многострадального района.
Егор Баранов, заказчик работ, генеральный директор регионального агентства транспортной инфраструктуры: «Будут как въезды, так и съезды с внешней стороны кольцевой автомобильной дороги и внутренней. То есть люди непосредственно с западного Мурина смогут заезжать и съезжать на КАД в оба направления».
Новую развязку планируют построить за два года. Сколько новых домов за это время появится в Мурине и Девяткине, пока неизвестно. Зато, говорят чиновники, уже сейчас очевидно: чтобы развязать сложный транспортный узел на этом участке, требуется действовать с поистине хирургической точностью.
Поэтому, судя по всему, в ближайшее время северную часть города ждет еще не один сеанс дорожного иглоукалывания. Главное, чтобы все так называемые муринские проколы были запланированы проектом.
Правда, в масштабах дорожной системы это не более чем капилляр: 300 метров полотна по одной полосе в каждую сторону. Зато именно новый участок, или «прокол», как его еще называют, за счет сквозного проезда должен вдохнуть новую жизнь в автомобильное движение в этой части Всеволожского района.
Сейчас там, где дома строят гораздо охотнее и быстрее, чем прокладывают новые дороги, идут последние приготовления. До конца недели путь обещают открыть и проверить на прочность первым транспортным потоком.
Юрий Запалатский, председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти: «Конечно, это не решит всех проблем, но на сегодняшний день мы хотя бы на 50 процентов разгрузим те пробки, которые есть».
Из западного Мурина, ограниченного железнодорожными путями, до недавнего времени существовал только один двухполосный выезд (это 3 километра безымянной дороги) — вдоль кольцевой трассы и до Шоссейной улицы, которая уже в поселке Бугры подныривает под КАД и выводит к промзоне «Парнас» у проспекта Культуры.
Новый альтернативный выезд позволяет сразу проехать под «кольцом». Правда, до Суздальского и Гражданского проспектов пока по-прежнему не добраться: мешает та самая железная дорога.
Так что, автолюбители, проезжая новый «прокол», поневоле вспомнят о переносном значении этого слова, ведь придется всё равно повернуть направо — в поисках спасительного виадука у Бугров. Частично эту проблему должна решить новая развязка с «кольца». Проект стоимостью миллиард рублей — второй этап решения проблем многострадального района.
Егор Баранов, заказчик работ, генеральный директор регионального агентства транспортной инфраструктуры: «Будут как въезды, так и съезды с внешней стороны кольцевой автомобильной дороги и внутренней. То есть люди непосредственно с западного Мурина смогут заезжать и съезжать на КАД в оба направления».
Новую развязку планируют построить за два года. Сколько новых домов за это время появится в Мурине и Девяткине, пока неизвестно. Зато, говорят чиновники, уже сейчас очевидно: чтобы развязать сложный транспортный узел на этом участке, требуется действовать с поистине хирургической точностью.
Поэтому, судя по всему, в ближайшее время северную часть города ждет еще не один сеанс дорожного иглоукалывания. Главное, чтобы все так называемые муринские проколы были запланированы проектом.
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