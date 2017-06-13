В Ленобласти начинают «прокалывать» КАД для разгрузки Мурина и Бугров от пробок

Чиновники проинспектировали строительство сквозного проезда под петербургской кольцевой дорогой, который должен решить проблему километровых заторов в населенных пунктах вблизи Петербурга.

Мурину нужен прокол. Так чиновники Ленобласти назвали один из важных этапов решения вопроса транспортной доступности новостроек во Всеволожском районе. Гигантский массив многоэтажек оказался заблокирован бутылочным горлышком на Токсовском шоссе. И автомобилисты, и общественный транспорт ежедневно простаивают в пробках на узком участке дороги, чтобы выбраться на КАД.



Известно, что дорожные работы должны завершиться в октябре. На них выделено 108 миллионов рублей. Будет сделан сквозной проезд под КАД в районе Шоссейной и Верхней улиц.



Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, места реконструкции огорожены, но не в там, где пройдет дорога. А по фронту работ всё еще ходят местные жители. Кто-то даже с велосипедами переправляется в город. Для них тоже обещают найти выход. Согласно схеме наземный переход оснастят и велодорожкой.



Заезд на КАД проведут от улицы Шувалова. Это уже второй этап строительства. Плюс кольцевая развязка, которая соединит дороги на Бугры и до железнодорожной станции «Девяткино». Там позже собираются возвести целый транспортный центр с автовокзалом. Масштабный дорожный проект область реализует вместе с застройщиками. Что называется, поделили по-братски: 60 процентов от бюджета региона, 40 вкладывают инвесторы.



Застройщикам такие условия выгодны. По некоторым данным, от этого может зависеть их дальнейшая строительная жизнь на территориях Мурина. Здесь плотность возведения жилплощади и без того превышена в несколько раз, а нормальная связь с большой землей — лишь одна узкая улица. Но всё изменится уже осенью. Тогда будет готов так называемый прокол. И о втором значении этого слова, обещают чиновники, никто уже и не вспомнит.