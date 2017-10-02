Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста

Симоновский суд Москвы назначил наказание оппозиционеру Алексею Навальному за призывы к несанкционированному митингу.
Суд назначил 20 суток административного ареста Навальному за неоднократные нарушения при организации проведения митингов, передает «Интерфакс».
Хызыр Муссакаев, судья: «Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста».
Оппозиционер был задержан 29 сентября при выходе из дома, когда собирался отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Навального доставили в отделение, где составили административный протокол.
В суде были оглашены материалы дела, согласно которым Навальный неоднократно через разные интернет-ресурсы призывал граждан участвовать в несанкционированном митинге. Сам оппозиционер на заседании заявил, что виновным себя не считает. По его словам, акция в Нижнем Новгороде была согласована с властями.
Хызыр Муссакаев, судья: «Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста».
Оппозиционер был задержан 29 сентября при выходе из дома, когда собирался отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Навального доставили в отделение, где составили административный протокол.
В суде были оглашены материалы дела, согласно которым Навальный неоднократно через разные интернет-ресурсы призывал граждан участвовать в несанкционированном митинге. Сам оппозиционер на заседании заявил, что виновным себя не считает. По его словам, акция в Нижнем Новгороде была согласована с властями.
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