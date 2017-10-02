Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста

    Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста

    Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Симоновский суд Москвы назначил наказание оппозиционеру Алексею Навальному за призывы к несанкционированному митингу.

    Суд назначил 20 суток административного ареста Навальному за неоднократные нарушения при организации проведения митингов, передает «Интерфакс».

    Хызыр Муссакаев, судья: «Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста».

    Оппозиционер был задержан 29 сентября при выходе из дома, когда собирался отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Навального доставили в отделение, где составили административный протокол.

    В суде были оглашены материалы дела, согласно которым Навальный неоднократно через разные интернет-ресурсы призывал граждан участвовать в несанкционированном митинге. Сам оппозиционер на заседании заявил, что виновным себя не считает. По его словам, акция в Нижнем Новгороде была согласована с властями.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru