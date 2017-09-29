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    В Москве задержали Алексея Навального. Навальный, задержание, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве задержали Алексея Навального

    В Москве задержали Алексея Навального

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    В Москве задержали Алексея Навального

    В Москве задержали Алексея Навального

      В МВД РФ объяснили причину задержания оппозиционера Алексея Навального.

      Алексея Навального задержали в подъезде собственного дома «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии», сообщили в МВД.

      Из сообщения МВД РФ: «Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».

      Сейчас оппозиционер находится в отделении полиции, туда его доставили для разбирательства.

      Ранее сам Навальный сообщил в своем Instagram, что сегодня он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.

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