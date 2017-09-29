В Москве задержали Алексея Навального

В МВД РФ объяснили причину задержания оппозиционера Алексея Навального.

Алексея Навального задержали в подъезде собственного дома «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии», сообщили в МВД.



Из сообщения МВД РФ: «Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях».



Сейчас оппозиционер находится в отделении полиции, туда его доставили для разбирательства.



Ранее сам Навальный сообщил в своем Instagram, что сегодня он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.