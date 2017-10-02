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    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США

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    • Фото: @NobelPrize / twitter.com
    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США

    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США

    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США
  • Фото: @NobelPrize / twitter.com

    • Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2017 год присуждена ученым из США.

    Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет.

    Награда вручена профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма — так называемые клеточные часы.




    Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой премий в 2017 году составляет 9 млн шведских крон.

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