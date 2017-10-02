Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2017 год присуждена ученым из США.
Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет.
Награда вручена профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма — так называемые клеточные часы.
Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой премий в 2017 году составляет 9 млн шведских крон.
Награда вручена профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма — так называемые клеточные часы.
A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.
Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой премий в 2017 году составляет 9 млн шведских крон.
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