Нобелевскую премию увеличили на 1 млн шведских крон

Совет директоров Нобелевского фонда сообщил об увеличении размер Нобелевской премии в 2017 году на 1 миллион шведских крон.
Теперь размер Нобелевской премии будет составлять 9 миллионов шведских крон, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Нобелевского фонда.
Отмечается, что решение об увеличении премии было принято на совете директоров, состоявшемся 14 сентября.
Напомним, до 2011 года размер Нобелевской премии составлял 10 миллионов шведских крон. Однако потом был уменьшен до восьми. Объявление лауреатов Нобелевской премии в этом году начнется со 2 октября.
Отмечается, что решение об увеличении премии было принято на совете директоров, состоявшемся 14 сентября.
Напомним, до 2011 года размер Нобелевской премии составлял 10 миллионов шведских крон. Однако потом был уменьшен до восьми. Объявление лауреатов Нобелевской премии в этом году начнется со 2 октября.
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