СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за резню на вокзале Марселя

Террористы «Исламского государства» распространили в Сети сообщения о причастности к нападению на вокзале во французском Марселе.
Как пишет Reuters, террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во множестве стран, в том числе и в РФ, заявила о своей ответственности за нападение на вокзале в Марселе 1 октября.
В воскресенье днем на железнодорожном вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. От полученных ножевых ранений две девушки скончались на месте происшествия. Глава МВД Франции Жерар Колон сообщил, что обеим погибшим было около двадцати лет.
Нападавшего ликвидировал военный патруль. Вокзал был закрыт на несколько часов.
В воскресенье днем на железнодорожном вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. От полученных ножевых ранений две девушки скончались на месте происшествия. Глава МВД Франции Жерар Колон сообщил, что обеим погибшим было около двадцати лет.
Нападавшего ликвидировал военный патруль. Вокзал был закрыт на несколько часов.
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