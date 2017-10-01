Мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале Марселя

Полиция застрелила злоумышленника, с ножом напавшего людей на вокзале
Сен-Шарль в Марселе.
В результате атаки как минимум два человека получили смертельные ранения.
Нападавший был ликвидирован полицейскими, сообщает The Sun. Всех пассажиров эвакуировали.
Сейчас ведется расследование атаки, спецоперация продолжается. Представители органов правопорядка называют произошедшее «серьезным инцидентом». На место ЧП отправился глава МВД Франции Жерар Коллон.
Нападавший был ликвидирован полицейскими, сообщает The Sun. Всех пассажиров эвакуировали.
Сейчас ведется расследование атаки, спецоперация продолжается. Представители органов правопорядка называют произошедшее «серьезным инцидентом». На место ЧП отправился глава МВД Франции Жерар Коллон.
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