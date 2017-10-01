Следствие вели…
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Следствие вели…

    Мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале Марселя

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    • Фото: @TerreurMonitor / twitter.com
    Мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале Марселя

    Мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале Марселя

    Мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале Марселя
  • Фото: @TerreurMonitor / twitter.com

    • Полиция застрелила злоумышленника, с ножом напавшего людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе.

    В результате атаки как минимум два человека получили смертельные ранения.

    Нападавший был ликвидирован полицейскими, сообщает The Sun. Всех пассажиров эвакуировали.

    Сейчас ведется расследование атаки, спецоперация продолжается. Представители органов правопорядка называют произошедшее «серьезным инцидентом». На место ЧП отправился глава МВД Франции Жерар Коллон.

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