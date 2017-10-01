Рэпер Гнойный попал в базу данных украинского «Миротворца»

Победитель «баттла года» рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, включен в базу данных скандально известного сайта «Миротворец»
из-за поездки в Крым.
«Миротворец» обвиняет Машнова в «сознательном нарушении государственной границы Украины», так как, по данным сайта, рэпер въезжал на территорию Крыма «через закрытые пункты пропуска». Кроме того, Гнойному вменяют в вину то, что он «считает украинцев несуществующей нацией», и называют «участником попыток легализации аннексии Крыма».
Добавим, что в черных списках «Миротворца» числится немало российских и зарубежных актеров и музыкантов, среди них Филипп Киркоров, Нюша, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие.
В базу данных сайта также внесен голливудский актер Стивен Сигал, который в ноябре 2016 года получил гражданство РФ, а накануне в список попал французский актер Сами Насери, который прилетел в Крым на Международный миротворческом кинофестивале «Я люблю мир».
Добавим, что в черных списках «Миротворца» числится немало российских и зарубежных актеров и музыкантов, среди них Филипп Киркоров, Нюша, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие.
В базу данных сайта также внесен голливудский актер Стивен Сигал, который в ноябре 2016 года получил гражданство РФ, а накануне в список попал французский актер Сами Насери, который прилетел в Крым на Международный миротворческом кинофестивале «Я люблю мир».
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