«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Рэпер Гнойный попал в базу данных украинского «Миротворца»

    1 комментарий
    • Фото: myrotvorets.center
    Рэпер Гнойный попал в базу данных украинского «Миротворца»

    Рэпер Гнойный попал в базу данных украинского «Миротворца»

    Рэпер Гнойный попал в базу данных украинского «Миротворца»
  • Фото: myrotvorets.center

    • Победитель «баттла года» рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, включен в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым.

    «Миротворец» обвиняет Машнова в «сознательном нарушении государственной границы Украины», так как, по данным сайта, рэпер въезжал на территорию Крыма «через закрытые пункты пропуска». Кроме того, Гнойному вменяют в вину то, что он «считает украинцев несуществующей нацией», и называют «участником попыток легализации аннексии Крыма».

    Добавим, что в черных списках «Миротворца» числится немало российских и зарубежных актеров и музыкантов, среди них Филипп Киркоров, Нюша, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие.

    В базу данных сайта также внесен голливудский актер Стивен Сигал, который в ноябре 2016 года получил гражданство РФ, а накануне в список попал французский актер Сами Насери, который прилетел в Крым на Международный миротворческом кинофестивале «Я люблю мир».








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