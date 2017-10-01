«Я стала серьезнее»: Диана Шурыгина перед свадьбой устроила отвязный девичник

До Малахова ее жизнь была «на донышке». А после ей стало совсем горько. Теперь скандально известная Шурыгина готовится к свадьбе. Новые откровения самой знаменитой скандальной телемузы — на НТВ.
В любом приличном месте ее появление вызывает бурю, народ узнает героиню самых оглушительных телескандалов буквально на каждом углу. Диана Шурыгина привлекает всеобщее внимание «как бы непроизвольно» и может засудить кого угодно в два счета. Жизнь заставила ее к 18 годам вызубрить гражданский и уголовный кодекс, и только присутствие благообразного жениха заставляет ее хоть как-то держать себя в руках.
Еще вчера опозоренная на всю страну юная провинциалка с туманным прошлым, которую то ли напоили и изнасиловали, то ли она сама кого-то соблазнила и подставила, бывшая школьница с сомнительной репутацией и своей знаменитой крылатой фразой «на донышке» сегодня — сама невинность. И взахлеб «упивается» личным счастьем.
Буквально на днях Диана Шурыгина выходит замуж. Накануне торжества у невесты сдают нервы. О том, что с этой девушкой шутки плохи, хорошо известно. Тем удивительнее эта внезапная предстоящая свадьба.
Пока один из тех, кто для замужества не пригодился, мотает срок в колонии строго режима, «венец творенья дивная Диана» уже тает в объятиях другого. Новый избранник Шурыгиной старше ее на 12 лет. И это многим не нравится.
Диана Шурыгина: «Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи — и обсуждают, какая я тварь, что замуж выхожу в 18 лет».
Временно безработная героиня громких скандалов Диана и ее жених — москвич из интеллигентной семьи, телеоператор Андрей. Казалось бы, что между ними общего?
Андрей: «Влюбился по уши, почувствовал, что она меня тоже любит супер сильно, и мы решили с ней поженится».
Зная Диану, можно смело утверждать, что в ее запутанной истории любви и ненависти слишком рано ставить последнюю точку. Сегодня непобедимая и сокрушительная Диана Шурыгина снова возвращается на большие экраны, чтобы наконец рассказать всю правду — без масок, без купюр и без цензуры. «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала» — в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
Еще вчера опозоренная на всю страну юная провинциалка с туманным прошлым, которую то ли напоили и изнасиловали, то ли она сама кого-то соблазнила и подставила, бывшая школьница с сомнительной репутацией и своей знаменитой крылатой фразой «на донышке» сегодня — сама невинность. И взахлеб «упивается» личным счастьем.
Буквально на днях Диана Шурыгина выходит замуж. Накануне торжества у невесты сдают нервы. О том, что с этой девушкой шутки плохи, хорошо известно. Тем удивительнее эта внезапная предстоящая свадьба.
Пока один из тех, кто для замужества не пригодился, мотает срок в колонии строго режима, «венец творенья дивная Диана» уже тает в объятиях другого. Новый избранник Шурыгиной старше ее на 12 лет. И это многим не нравится.
Диана Шурыгина: «Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи — и обсуждают, какая я тварь, что замуж выхожу в 18 лет».
Временно безработная героиня громких скандалов Диана и ее жених — москвич из интеллигентной семьи, телеоператор Андрей. Казалось бы, что между ними общего?
Андрей: «Влюбился по уши, почувствовал, что она меня тоже любит супер сильно, и мы решили с ней поженится».
Зная Диану, можно смело утверждать, что в ее запутанной истории любви и ненависти слишком рано ставить последнюю точку. Сегодня непобедимая и сокрушительная Диана Шурыгина снова возвращается на большие экраны, чтобы наконец рассказать всю правду — без масок, без купюр и без цензуры. «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала» — в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
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