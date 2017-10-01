Возраст главврача и дальневосточный гектар: что изменится в России с 1 октября

Сегодня вступают в силу изменения в законах, которые коснутся миллионов россиян.
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Должникам стало проще выехать за границу. Порог увеличили в 3 раза. Покинуть страну теперь имеют право граждане, чей долг не превышает 30 тысяч рублей. Для некоторых категорий, в частности, для тех, кто не платит алименты, порог оставили прежним.
Тем, кто хочет получить дальневосточный гектар, доступны новые территории. Это охотничьи угодья и участки лесного фонда. Теперь гражданам смогут передать еще 120 миллионов гектаров.
Устанавливается предельный возраст для главврачей и их заместителей. Им запретили оставаться на своих должностях после 65 лет. Но врач сможет сохранить пост, если за это проголосуют большинство работников больницы или поликлиники.
Поход в океанариум может стать дешевле. Государство расширило список товаров и услуг, которые освобождаются от НДС. Туда включили и билет в океанариум.
С сегодняшнего дня ужесточается борьба с интернет-пиратством. Поисковики перестанут показывать ссылки на ресурсы, нарушающие авторское право, включая торрент-трекеры, а Роскомнадзор начнет блокировать копии таких сайтов.
Тем, кто хочет получить дальневосточный гектар, доступны новые территории. Это охотничьи угодья и участки лесного фонда. Теперь гражданам смогут передать еще 120 миллионов гектаров.
Устанавливается предельный возраст для главврачей и их заместителей. Им запретили оставаться на своих должностях после 65 лет. Но врач сможет сохранить пост, если за это проголосуют большинство работников больницы или поликлиники.
Поход в океанариум может стать дешевле. Государство расширило список товаров и услуг, которые освобождаются от НДС. Туда включили и билет в океанариум.
С сегодняшнего дня ужесточается борьба с интернет-пиратством. Поисковики перестанут показывать ссылки на ресурсы, нарушающие авторское право, включая торрент-трекеры, а Роскомнадзор начнет блокировать копии таких сайтов.
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