Роскомнадзор начнет блокировать «зеркала» пиратских сайтов

В России вступает в действие закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда.
С 1 октября вступает в силу закон, в соответствии с которым в кратчайшие сроки будут блокироваться сайты, признанные копией ресурсов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.
Президент РФ подписал соответствующий закон 1 июля.
При поступлении сигнала от правообладателей Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании сайта копией заблокированного ресурса. Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор, который потребует от операторов связи в течение суток блокировать доступ к «зеркалу» пиратского сайта, напоминает РИА Новости. А поисковые сайты должны при этом прекратить выдавать ссылки и на заблокированные страницы, и на их копии.
Президент РФ подписал соответствующий закон 1 июля.
При поступлении сигнала от правообладателей Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании сайта копией заблокированного ресурса. Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор, который потребует от операторов связи в течение суток блокировать доступ к «зеркалу» пиратского сайта, напоминает РИА Новости. А поисковые сайты должны при этом прекратить выдавать ссылки и на заблокированные страницы, и на их копии.
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