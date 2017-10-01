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    Роскомнадзор начнет блокировать «зеркала» пиратских сайтов

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Роскомнадзор начнет блокировать «зеркала» пиратских сайтов

    Роскомнадзор начнет блокировать «зеркала» пиратских сайтов

    Роскомнадзор начнет блокировать «зеркала» пиратских сайтов
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В России вступает в действие закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда.

    С 1 октября вступает в силу закон, в соответствии с которым в кратчайшие сроки будут блокироваться сайты, признанные копией ресурсов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.

    Президент РФ подписал соответствующий закон 1 июля.

    При поступлении сигнала от правообладателей Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании сайта копией заблокированного ресурса. Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор, который потребует от операторов связи в течение суток блокировать доступ к «зеркалу» пиратского сайта, напоминает РИА Новости. А поисковые сайты должны при этом прекратить выдавать ссылки и на заблокированные страницы, и на их копии.

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