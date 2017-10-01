СМИ: Италия высылает посла Северной Кореи

Министр иностранных дел Италии заявил, что посол КНДР должен будет покинуть страну.
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В интервью газете La Repubblica итальянский министр иностранных дел заявил, что Италия приняла решение выслать посла КНДР в Риме.
Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Мы приняли серьезное решение — прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию».
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Совбез ООН принял две резолюции в отношении КНДР, ужесточающие режим международных санкций. А лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами.
Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Мы приняли серьезное решение — прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию».
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Совбез ООН принял две резолюции в отношении КНДР, ужесточающие режим международных санкций. А лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами.
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