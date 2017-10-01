Счастливое утро
ТВ-Эфир
Счастливое утро

    СМИ: Италия высылает посла Северной Кореи

    1 комментарий

    СМИ: Италия высылает посла Северной Кореи

    СМИ: Италия высылает посла Северной Кореи

    Министр иностранных дел Италии заявил, что посол КНДР должен будет покинуть страну.

    В интервью газете La Repubblica итальянский министр иностранных дел заявил, что Италия приняла решение выслать посла КНДР в Риме.

    Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Мы приняли серьезное решение — прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию».

    Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Совбез ООН принял две резолюции в отношении КНДР, ужесточающие режим международных санкций. А лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru