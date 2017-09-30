Однажды…
ТВ-Эфир
Однажды…

    Посол КНДР пригрозил США «справедливыми ядерными силами»

    1 комментарий

    Посол КНДР пригрозил США «справедливыми ядерными силами»

    Посол КНДР пригрозил США «справедливыми ядерными силами»

    Посол Северной Кореи в Москве заявил, что его страна готова заставить США «расплатиться по полной».

    Выступая на конференции в Москве, дипломат назвал сумасшедшими заявления Дональда Трампа, сделанные на заседании Генассамблеи ООН, и заявил, что его страна готова дать отпор США.

    Ким Хен Чжун, посол КНДР в РФ: «Если США совершают действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной».

    Также посол заявил, что именно Вашингтон мешает процессу объединения Кореи и завел отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик», передает «Интерфакс».

    смотретьТрамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    Трамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    Напомним, Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что если Северная Корея будет представлять угрозу для США и их союзников, она будет стерта с лица Земли. Кроме того, американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом». В ответ глава КНДР заявил, что считает Трампа «безумным маразматиком».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru