Посол КНДР пригрозил США «справедливыми ядерными силами»

Посол Северной Кореи в Москве заявил, что его страна готова заставить США «расплатиться по полной».
Выступая на конференции в Москве, дипломат назвал сумасшедшими заявления Дональда Трампа, сделанные на заседании Генассамблеи ООН, и заявил, что его страна готова дать отпор США.
Ким Хен Чжун, посол КНДР в РФ: «Если США совершают действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной».
Также посол заявил, что именно Вашингтон мешает процессу объединения Кореи и завел отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик», передает «Интерфакс».
Напомним, Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что если Северная Корея будет представлять угрозу для США и их союзников, она будет стерта с лица Земли. Кроме того, американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом». В ответ глава КНДР заявил, что считает Трампа «безумным маразматиком».
Ким Хен Чжун, посол КНДР в РФ: «Если США совершают действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной».
Также посол заявил, что именно Вашингтон мешает процессу объединения Кореи и завел отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик», передает «Интерфакс».
Напомним, Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что если Северная Корея будет представлять угрозу для США и их союзников, она будет стерта с лица Земли. Кроме того, американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом». В ответ глава КНДР заявил, что считает Трампа «безумным маразматиком».
Комментарии