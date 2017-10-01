Трамп подписал новые распоряжения о санкциях и об их отмене «в интересах США»

Президент США подписал распоряжение, направленное на борьбу с торговлей людьми и распоряжение, позволяющее не применять перечисленные в нем санкции.
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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций для усиления борьбы с торговлей людьми в мире, затрагивающее многие страны, в том числе Россию, Венесуэлу, Китай, Сирию и другие.
В распространенном пресс-службой Белого дома документе говорится, что одновременно Трамп разрешил правительству США в целом ряде случаев по гуманитарным и иным соображениям не применять данные ограничительные меры.
Представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития предписывается голосовать в 2018 финансовом году против проектов, «которые идут на пользу правительствам Ирана, КНДР и России», за исключением тех случаев, когда дело касается «гуманитарного содействия» и других подобных целей. Но аналогичные решения уже были приняты администрацией США и ранее.
В документе также содержится, к примеру, распоряжение прекратить финансирование американских государственных программ образовательных и культурных обменов с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. При этом в другом распоряжении Трамп фактически отменил данное постановление, разрешив продолжение таких программ с Россией, Сирией и Эритреей на основании того, что это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов», цитирует ТАСС.
Напомним, накануне Трамп подписал меморандум, в котором говорится, что госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона о применении антироссийских санкций, введенных при администрации президента Обамы из-за ситуации на Украине и в связи с приписываемыми Москве кибератаками. При этом у Тиллерсона есть полномочия делать исключения, «если это соответствует интересам национальной безопасности США».
В распространенном пресс-службой Белого дома документе говорится, что одновременно Трамп разрешил правительству США в целом ряде случаев по гуманитарным и иным соображениям не применять данные ограничительные меры.
Представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития предписывается голосовать в 2018 финансовом году против проектов, «которые идут на пользу правительствам Ирана, КНДР и России», за исключением тех случаев, когда дело касается «гуманитарного содействия» и других подобных целей. Но аналогичные решения уже были приняты администрацией США и ранее.
В документе также содержится, к примеру, распоряжение прекратить финансирование американских государственных программ образовательных и культурных обменов с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. При этом в другом распоряжении Трамп фактически отменил данное постановление, разрешив продолжение таких программ с Россией, Сирией и Эритреей на основании того, что это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов», цитирует ТАСС.
Напомним, накануне Трамп подписал меморандум, в котором говорится, что госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона о применении антироссийских санкций, введенных при администрации президента Обамы из-за ситуации на Украине и в связи с приписываемыми Москве кибератаками. При этом у Тиллерсона есть полномочия делать исключения, «если это соответствует интересам национальной безопасности США».
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