Трамп поручил Тиллерсону курировать исполнение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении России, Северной Кореи и Ирана.
Как сообщается в тексте документа, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США подписал меморандум о распределении полномочий по применению принятого летом этого года закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР между госсекретарем, министром финансов и директором национальной разведки.
В документе говорится, что госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона, касающихся РФ. Речь идет о законодательном закреплении санкций, введенных еще администрации президента Обамыиз-за ситуации на Украине, а также в связи с приписываемыми Москве кибератаками направленными против американских политических организаций.
При этом Тиллерсон может принимать решения об отказе в выдаче виз лицам, «наносящим ущерб кибербезопасности» демократических институтов или правительств, «действуя от имени властей Российской Федерации».
Также госсекретарь США должен будет отвечать за применение новых ограничений против российских финансовых организаций. При этом у госсекретаря есть полномочия делать исключения, «если это соответствует интересам национальной безопасности США», цитирует ТАСС.
В документе говорится, что госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона, касающихся РФ. Речь идет о законодательном закреплении санкций, введенных еще администрации президента Обамыиз-за ситуации на Украине, а также в связи с приписываемыми Москве кибератаками направленными против американских политических организаций.
При этом Тиллерсон может принимать решения об отказе в выдаче виз лицам, «наносящим ущерб кибербезопасности» демократических институтов или правительств, «действуя от имени властей Российской Федерации».
Также госсекретарь США должен будет отвечать за применение новых ограничений против российских финансовых организаций. При этом у госсекретаря есть полномочия делать исключения, «если это соответствует интересам национальной безопасности США», цитирует ТАСС.
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