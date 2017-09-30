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Квартирник НТВ у Маргулиса

    Число пострадавших во время футбольного матча во Франции возросло

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    Число пострадавших во время футбольного матча во Франции возросло

    Число пострадавших во время футбольного матча во Франции возросло

    Число пострадавших во время футбольного матча во Франции возросло
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Французские врачи сообщили, что травмы в результате падения ограды стадиона на футбольном матче получили не менее 26 человек, 4 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Как сообщает Agence France-Presse, число пострадавших болельщиков во время футбольного матча во Франции возросло до 26. Ранее сообщалось, что травмы получили не менее 18 зрителей.

    Матч чемпионата Франции по футболу между клубами «Амьен» и «Лилль», начавшийся в субботу вечером, был прерван на 16-й минуте. На 15-й минуте игры футболист «Лилля» Фоде Балло Туре забил первый гол. Болельщики команды спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол. Ограждение не выдержало напора и сломалось. Десятки людей рухнули с высоты около полутора метров друг на друга, на ступени и ограждение футбольного поля.

    Матч был остановлен. К стадиону прибыло большое количество машин скорой помощи, на которых пострадавших стали отправлять в больницы.



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