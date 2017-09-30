Число пострадавших во время футбольного матча во Франции возросло

Французские врачи сообщили, что травмы в результате падения ограды стадиона на футбольном матче получили не менее 26 человек, 4 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщает Agence France-Presse, число пострадавших болельщиков во время футбольного матча во Франции возросло до 26. Ранее сообщалось, что травмы получили не менее 18 зрителей.
Матч чемпионата Франции по футболу между клубами «Амьен» и «Лилль», начавшийся в субботу вечером, был прерван на 16-й минуте. На 15-й минуте игры футболист «Лилля» Фоде Балло Туре забил первый гол. Болельщики команды спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол. Ограждение не выдержало напора и сломалось. Десятки людей рухнули с высоты около полутора метров друг на друга, на ступени и ограждение футбольного поля.
Матч был остановлен. К стадиону прибыло большое количество машин скорой помощи, на которых пострадавших стали отправлять в больницы.
Матч чемпионата Франции по футболу между клубами «Амьен» и «Лилль», начавшийся в субботу вечером, был прерван на 16-й минуте. На 15-й минуте игры футболист «Лилля» Фоде Балло Туре забил первый гол. Болельщики команды спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол. Ограждение не выдержало напора и сломалось. Десятки людей рухнули с высоты около полутора метров друг на друга, на ступени и ограждение футбольного поля.
Матч был остановлен. К стадиону прибыло большое количество машин скорой помощи, на которых пострадавших стали отправлять в больницы.
#BREAKING: 18 football fans injured with three in serious condition after barrier collapsed during Amiens v Lille pic.twitter.com/G3rVxAl7gD— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 30 сентября 2017 г.
Комментарии