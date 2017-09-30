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Международная пилорама

    Во Франции во время футбольного матча болельщики рухнули с трибуны стадиона

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    • Фото: twitter.com
    Во Франции во время футбольного матча болельщики рухнули с трибуны стадиона

    Во Франции во время футбольного матча болельщики рухнули с трибуны стадиона

    Во Франции во время футбольного матча болельщики рухнули с трибуны стадиона
  • Фото: twitter.com

    • Матч чемпионата Франции по футболу был прерван после несчастного случая, в котором пострадали не менее 18 болельщиков.

    Как передает Agence France-Presse, матч чемпионата Франции по футболу между клубами «Амьен» и «Лилль» был прерван на 16-й минуте после того, как на трибуне сломался оградительный барьер. В этот момент болельщики «Лилля» праздновали первый забитый гол. Десятки людей рухнули с высоты примерно полтора метра на футбольное поле и друг на друга.

    По предварительной информации, 18 человек получили травмы. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. К стадиону прибыло большое количество карет скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. У большинства пострадавших ушибы и переломы.

    Матч остановлен и уже не будет доигран сегодня.

    Кадры произошедшего несчастного случая публикуют мировые СМИ и обсуждают в соцсетях.



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