Ведущую из Пальмиры в Дейр-эз-Зор трассу сирийские военные защитили от атак ИГИЛ

Ожесточенные бои произошли на трассе, которая соединяет
Дейр-эз-Зор с Пальмирой. Там сирийские войска и союзные силы отбили мощную атаку, устроенную боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»).
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе операций города, речь идет о дороге, по которой идет снабжение осажденного Дейр-эз-Зора.
Представитель штаба операций в Дейр-эз-Зоре: «Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зором и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили».
Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города, по ней ежедневно идут колонны с продуктами и медикаментами, а также колонны с гуманитарными грузами, которые отправляют сотрудники сирийского Красного Полумесяца и Красного Креста.
В первых числах сентября отряды сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления и почти сразу пошли в наступление на восточных окраинах города. Через несколько дней правительственные войска прорвали кольцо ИГИЛ на главном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.
Сирийская армия выбила экстремистов со стратегических высот на юго-западе города, вышла к западному берегу Евфарта и форсировала реку, оттесняя отряды боевиков в сторону иракской границы.
Представитель штаба операций в Дейр-эз-Зоре: «Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зором и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили».
Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города, по ней ежедневно идут колонны с продуктами и медикаментами, а также колонны с гуманитарными грузами, которые отправляют сотрудники сирийского Красного Полумесяца и Красного Креста.
В первых числах сентября отряды сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления и почти сразу пошли в наступление на восточных окраинах города. Через несколько дней правительственные войска прорвали кольцо ИГИЛ на главном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.
Сирийская армия выбила экстремистов со стратегических высот на юго-западе города, вышла к западному берегу Евфарта и форсировала реку, оттесняя отряды боевиков в сторону иракской границы.
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