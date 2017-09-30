Устами младенца
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Устами младенца

    Ведущую из Пальмиры в Дейр-эз-Зор трассу сирийские военные защитили от атак ИГИЛ

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    • Фото: Reuters © 2017, Rodi Said
    Ведущую из Пальмиры в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> трассу сирийские военные защитили от атак ИГИЛ

    Ведущую из Пальмиры в Дейр-эз-Зор трассу сирийские военные защитили от атак ИГИЛ

    Ведущую из Пальмиры в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> трассу сирийские военные защитили от атак ИГИЛ
  • Фото: Reuters © 2017, Rodi Said

    • Ожесточенные бои произошли на трассе, которая соединяет Дейр-эз-Зор с Пальмирой. Там сирийские войска и союзные силы отбили мощную атаку, устроенную боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»).

    Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе операций города, речь идет о дороге, по которой идет снабжение осажденного Дейр-эз-Зора.

    Представитель штаба операций в Дейр-эз-Зоре: «Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зором и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили».

    Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города, по ней ежедневно идут колонны с продуктами и медикаментами, а также колонны с гуманитарными грузами, которые отправляют сотрудники сирийского Красного Полумесяца и Красного Креста.

    В первых числах сентября отряды сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления и почти сразу пошли в наступление на восточных окраинах города. Через несколько дней правительственные войска прорвали кольцо ИГИЛ на главном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.

    Сирийская армия выбила экстремистов со стратегических высот на юго-западе города, вышла к западному берегу Евфарта и форсировала реку, оттесняя отряды боевиков в сторону иракской границы.

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