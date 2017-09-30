Вкусные и полезные «синенькие»: почему баклажаны больше не надо отмачивать

Многие любят баклажаны, но мало кто знает, почему их называют «синенькими», хотя цвет, мягко говоря, к этому не очень располагает. Эти плоды не только вкусные, но и очень полезные.
В местах, где Волга, готовясь впасть в Каспийское море, распадается на множество рукавов, баклажаны растут идеально — и тепло, и воды много. В Астраханской области множество фермеров занимается именно этой культурой.
Шокирджон Каттабоев, фермер: «Хороший баклажан должен быть жесткий. Когда давишь на шкурку, он должен восстанавливаться, словно резиновый».
Современные баклажаны очень отличаются от своих исторических предков. И отношение к ним тоже менялось. «Синенькими» эти плоды прозвали вовсе не из-за цвета. Дело в том, что в Одессу баклажан попал из Китая, который на иврите звучит как Син, поэтому и «синенькие».
Селекционеры избавили современные сорта баклажанов от горького соланина — яда, характерного также для зеленой картошки и других пасленовых. Это из-за соланина раньше «синенькие» перед готовкой всегда отмачивали. Теперь, как правило, делать этого не надо, хотя в продаже иногда и встречаются устаревшие версии. О том, как их распознать, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Шокирджон Каттабоев, фермер: «Хороший баклажан должен быть жесткий. Когда давишь на шкурку, он должен восстанавливаться, словно резиновый».
Современные баклажаны очень отличаются от своих исторических предков. И отношение к ним тоже менялось. «Синенькими» эти плоды прозвали вовсе не из-за цвета. Дело в том, что в Одессу баклажан попал из Китая, который на иврите звучит как Син, поэтому и «синенькие».
Селекционеры избавили современные сорта баклажанов от горького соланина — яда, характерного также для зеленой картошки и других пасленовых. Это из-за соланина раньше «синенькие» перед готовкой всегда отмачивали. Теперь, как правило, делать этого не надо, хотя в продаже иногда и встречаются устаревшие версии. О том, как их распознать, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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