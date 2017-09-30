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    В США правозащитники готовят иск в суд из-за нового иммиграционного указа Трампа

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    В США правозащитники готовят иск в суд из-за нового иммиграционного указа Трампа

    В США правозащитники готовят иск в суд <nobr>из-за</nobr> нового иммиграционного указа Трампа

    Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подает в суд иск к администрации США из-за расширения списка стран, граждан которых ограничен въезд на территорию Штатов.

    Энтони Ромеро, глава правозащитной организации ACLU: «Решение расширить ограничения на въезд в США граждан 8 стран является дискриминацией по национальному признаку, что противоречит закону… Добавление в список северокорейцев и небольшой группы венесуэльских чиновников не отменяет того факта, что документ является антимусульманским по своей сути. Мы вновь намерены встретиться с президентом Трампом в суде».

    Напомним, в новый подписанной президентом США Дональдом Трампом перечень, стран, для граждан которых с 18 октября будут действовать ограничительные меры при въезде на территорию США, внесены Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Сирия, Сомали и Чад. Из списка исключен Ирак. А действие ограничений с 18 октября будет распространяться даже на тех иностранцев, у которых есть доказанная связь с жителями США.

    смотретьСША ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран
    США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран
    Трамп заявил, что новые ограничения вызваны заботой о безопасности граждан США, которая для его администрации «является первостепенной задачей».

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