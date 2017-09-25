Судебный детектив
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Судебный детектив

    США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран

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    • Фото: Reuters © 2017, Mike Blake
    США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран

    США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран

    США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран
  • Фото: Reuters © 2017, Mike Blake

    • Дональд Трамп распорядился расширить список стран, для которых въезд на территорию США будет ограничен.

    Как сообщается в документе, подписанным президентом США Дональдом Трампом, запрет на въезд в страну для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада вступит в силу 18 октября.

    В этом списке также остаются Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали, из перечня исключен Судан. А с 18 октября действие ограничений будет ужесточено и станет распространяться даже на тех иностранцев, у которых есть доказанная связь с жителями США.

    Срок действия предыдущего набора ограничений в отношении стран, граждане которых попадали под запрет на выдачу виз, истекает в понедельник, напоминает ТАСС.

    Президент США уже прокомментировал свое решение на своей странице в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Моим приоритетом номер один является обеспечение безопасности Америки. Мы не впустим в нашу страну тех, кого не сможем тщательно проверить».



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