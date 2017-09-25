США ввели ограничения на въезд для жителей восьми стран

Дональд Трамп распорядился расширить список стран, для которых въезд на территорию США будет ограничен.
Как сообщается в документе, подписанным президентом США Дональдом Трампом, запрет на въезд в страну для граждан КНДР, Венесуэлы и Чада вступит в силу 18 октября.
В этом списке также остаются Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали, из перечня исключен Судан. А с 18 октября действие ограничений будет ужесточено и станет распространяться даже на тех иностранцев, у которых есть доказанная связь с жителями США.
Срок действия предыдущего набора ограничений в отношении стран, граждане которых попадали под запрет на выдачу виз, истекает в понедельник, напоминает ТАСС.
Президент США уже прокомментировал свое решение на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Моим приоритетом номер один является обеспечение безопасности Америки. Мы не впустим в нашу страну тех, кого не сможем тщательно проверить».
В этом списке также остаются Иран, Ливия, Йемен, Сирия и Сомали, из перечня исключен Судан. А с 18 октября действие ограничений будет ужесточено и станет распространяться даже на тех иностранцев, у которых есть доказанная связь с жителями США.
Срок действия предыдущего набора ограничений в отношении стран, граждане которых попадали под запрет на выдачу виз, истекает в понедельник, напоминает ТАСС.
Президент США уже прокомментировал свое решение на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Моим приоритетом номер один является обеспечение безопасности Америки. Мы не впустим в нашу страну тех, кого не сможем тщательно проверить».
Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.
Комментарии