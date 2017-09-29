На синей ветке московского метро произошел сбой

Поезда следуют с увеличенными интервалами на
Арбатско-Покровской линии московского метро.
Сбой произошел на западном участке линии. Как сообщается в Telegram-канале Московского метрополитена, интервалы увеличены по техническим причинам.
Между тем пользователи соцсетей сообщают о задымлении на станции «Славянский бульвар». Сейчас экстренные службы проверяют эту информацию, передает «Интерфакс».
Отметим, что накануне сбой произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. После скачка напряжения было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная». На время закрыли станции «Нагорная» и «Серпуховская».
Между тем пользователи соцсетей сообщают о задымлении на станции «Славянский бульвар». Сейчас экстренные службы проверяют эту информацию, передает «Интерфакс».
Отметим, что накануне сбой произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. После скачка напряжения было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная». На время закрыли станции «Нагорная» и «Серпуховская».
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