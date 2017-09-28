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    На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

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    • Фото: @nsinetskiy / instagram.com
    На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

    На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов

    На серой ветке московского метро восстановлено движение поездов
  • Фото: @nsinetskiy / instagram.com

    • На Серпухово-Тимирязевской линии метро, где произошел масштабный сбой, восстановлено движение поездов.

    Об этом Московский метрополитен сообщил в своем Telegram-канале. В 20:05 появилось сообщение, что проводится повторная проверка системы электроснабжения. Следом была опубликована запись: «Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график». Позднее в столичной подземке уточнили, что все станции серой ветки столичной подземки открыты для пассажиров.

    смотретьПользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро
    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро
    Ранее источник ТАСС заявил, что сбой на Серпухово-Тимирязевской линии случился из-за отключения контактного рельса. По словам источника, к этому привело возгорание в электрощитовой распределительного зала — площадь пожара составила три квадратных метра, возгорание потухло само.

    Полиция закрыла «Нагорную» и «Серпуховскую» станции, чтобы избежать давки.

    Полиция закрыла «Нагорную» и «Серпуховскую» станции, чтобы избежать давки. А Мосгортранс запустил компенсационные автобусы из-за ситуации на серой линии, передает РИА Новости.

    На сбой в метро живо отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них восприняли ситуацию с юмором.





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