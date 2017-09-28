На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов

На участке
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро приостановлено движение поездов.
Из сообщения Московского метрополитена: «По техническим причинам приостановлено движение поездов от „Нагорной“ до „Южной“».
Пассажиров призвали по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом, передает ТАСС.
Также сообщается, что станции «Серпуховская» и «Нагорная» закрыты. Проблема сбоя может быть связана с электроснабжением. Службы метро прилагают все усилия для восстановления движения.
«Интерфакс» со своей стороны сообщает, что на станции «Нагатинская» проводится высадка пассажиров из поездов.
По словам корреспондента агентства, следовавший в сторону области поезд несколько раз останавливался в тоннеле. После этого по громкой связи объявили, что пассажирам следует покинуть вагон.
Отмечается, что на станции возникла давка, однако люди постепенно выходят из метро и направляются на остановки общественного транспорта или пересаживаются на другие линии столичной подземки.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что сбой произошел из-за отключения контактного рельса. А решение закрыть станции «Серпуховская» и «Нагорная» приняли, чтобы избежать давки.
Также сообщается, что после отключения контактного рельса на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в тоннеле остались два состава с пассажирами. Один из них к настоящему времени эвакуирован.
Пассажиров призвали по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом, передает ТАСС.
Также сообщается, что станции «Серпуховская» и «Нагорная» закрыты. Проблема сбоя может быть связана с электроснабжением. Службы метро прилагают все усилия для восстановления движения.
«Интерфакс» со своей стороны сообщает, что на станции «Нагатинская» проводится высадка пассажиров из поездов.
По словам корреспондента агентства, следовавший в сторону области поезд несколько раз останавливался в тоннеле. После этого по громкой связи объявили, что пассажирам следует покинуть вагон.
Отмечается, что на станции возникла давка, однако люди постепенно выходят из метро и направляются на остановки общественного транспорта или пересаживаются на другие линии столичной подземки.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что сбой произошел из-за отключения контактного рельса. А решение закрыть станции «Серпуховская» и «Нагорная» приняли, чтобы избежать давки.
Также сообщается, что после отключения контактного рельса на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в тоннеле остались два состава с пассажирами. Один из них к настоящему времени эвакуирован.
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