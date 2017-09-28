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    На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов

    2 комментария
    • Фото: @qeltazar / instagram.com
    На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов

    На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов

    На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
  • Фото: @qeltazar / instagram.com

    • На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро приостановлено движение поездов.

    Из сообщения Московского метрополитена: «По техническим причинам приостановлено движение поездов от „Нагорной“ до „Южной“».

    Пассажиров призвали по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом, передает ТАСС.

    Также сообщается, что станции «Серпуховская» и «Нагорная» закрыты. Проблема сбоя может быть связана с электроснабжением. Службы метро прилагают все усилия для восстановления движения.

    «Интерфакс» со своей стороны сообщает, что на станции «Нагатинская» проводится высадка пассажиров из поездов.

    По словам корреспондента агентства, следовавший в сторону области поезд несколько раз останавливался в тоннеле. После этого по громкой связи объявили, что пассажирам следует покинуть вагон.

    Отмечается, что на станции возникла давка, однако люди постепенно выходят из метро и направляются на остановки общественного транспорта или пересаживаются на другие линии столичной подземки.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что сбой произошел из-за отключения контактного рельса. А решение закрыть станции «Серпуховская» и «Нагорная» приняли, чтобы избежать давки.

    Также сообщается, что после отключения контактного рельса на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в тоннеле остались два состава с пассажирами. Один из них к настоящему времени эвакуирован.

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