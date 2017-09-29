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    Украденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии. Московская область, Швейцария, аукционы, живопись и художники, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии

    Украденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии

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    Украденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии

    Украденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии

      Россия пытается вернуть картину русского художника Ивана Айвазовского, которая сейчас снята с аукционных торгов в Швейцарии. Полотно под названием «Море» было похищено из Дмитровского кремля во времена СССР.

      Возвращение картины Айвазовского в Дмитровском музее называют не иначе как чудом. Больше 40 лет она вместе с еще десятью работами считались безвозвратно утерянной. Но место для украденного шедевра хранили до последнего момента.

      Коллекция из сотен мировых шедевров, среди которых было и полотно Айвазовского, тогда хранилась в здании Успенского собора Дмитровского кремля.

      В 1976 году купола собора скрывал деревянный потолок, что и позволило злоумышленникам беспрепятственно вынести картины из здания. В музее не сомневаются — это был заказ. Преступники были прекрасно знакомы не только с экспонатами музея, но и с мельчайшими подробностями неизвестными простым посетителям. Например, об отсутствии сигнализации на втором этаже. Или о ремонте системы оповещения пожара, запланированном на день ограбления.

      Вместе с картиной Айвазовского преступники вынесли еще 25 экспонатов. Найти удалось только 3 из них. В мае этого года портрет Софьи Апраксиной неожиданно объявился на аукционе в Германии. Интерпол и российские дипломаты оперативно сумели остановить торги.

      смотретьНа торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»
      На торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»
      Что касается картины Айвазовского, ее несколько раз выставляли на торгах за границей под другим названием — «Вид на Ревель». Попытки ее вернуть до сих пор были безуспешны.

      Теперь оба полотна готовят к отправке на родину. Они станут прекрасным подарком музею к его столетию.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.

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