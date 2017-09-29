Украденная 40 лет назад картина Айвазовского снята с торгов в Швейцарии

Россия пытается вернуть картину русского художника Ивана Айвазовского, которая сейчас снята с аукционных торгов в Швейцарии. Полотно под названием «Море» было похищено из Дмитровского кремля во времена СССР.
Возвращение картины Айвазовского в Дмитровском музее называют не иначе как чудом. Больше 40 лет она вместе с еще десятью работами считались безвозвратно утерянной. Но место для украденного шедевра хранили до последнего момента.
Коллекция из сотен мировых шедевров, среди которых было и полотно Айвазовского, тогда хранилась в здании Успенского собора Дмитровского кремля.
В 1976 году купола собора скрывал деревянный потолок, что и позволило злоумышленникам беспрепятственно вынести картины из здания. В музее не сомневаются — это был заказ. Преступники были прекрасно знакомы не только с экспонатами музея, но и с мельчайшими подробностями неизвестными простым посетителям. Например, об отсутствии сигнализации на втором этаже. Или о ремонте системы оповещения пожара, запланированном на день ограбления.
Вместе с картиной Айвазовского преступники вынесли еще 25 экспонатов. Найти удалось только 3 из них. В мае этого года портрет Софьи Апраксиной неожиданно объявился на аукционе в Германии. Интерпол и российские дипломаты оперативно сумели остановить торги.
Что касается картины Айвазовского, ее несколько раз выставляли на торгах за границей под другим названием — «Вид на Ревель». Попытки ее вернуть до сих пор были безуспешны.
Теперь оба полотна готовят к отправке на родину. Они станут прекрасным подарком музею к его столетию.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Коллекция из сотен мировых шедевров, среди которых было и полотно Айвазовского, тогда хранилась в здании Успенского собора Дмитровского кремля.
В 1976 году купола собора скрывал деревянный потолок, что и позволило злоумышленникам беспрепятственно вынести картины из здания. В музее не сомневаются — это был заказ. Преступники были прекрасно знакомы не только с экспонатами музея, но и с мельчайшими подробностями неизвестными простым посетителям. Например, об отсутствии сигнализации на втором этаже. Или о ремонте системы оповещения пожара, запланированном на день ограбления.
Вместе с картиной Айвазовского преступники вынесли еще 25 экспонатов. Найти удалось только 3 из них. В мае этого года портрет Софьи Апраксиной неожиданно объявился на аукционе в Германии. Интерпол и российские дипломаты оперативно сумели остановить торги.
Что касается картины Айвазовского, ее несколько раз выставляли на торгах за границей под другим названием — «Вид на Ревель». Попытки ее вернуть до сих пор были безуспешны.
Теперь оба полотна готовят к отправке на родину. Они станут прекрасным подарком музею к его столетию.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
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