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    На торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»

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    На торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»

    На торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»

    Украденную в России картину Ивана Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии, сообщает МВД РФ.

    В МВД РФ сообщили, что с торгов аукционного дома KOLLER сняли картину Ивана Айвазовского «Вид на Ревель», написанную художником в 1845 году. Оригинальное название работы — «Море». Полотно было оценено в 1 млн долларов.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов».

    Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что картина была похищена из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году. Сейчас ведется работа по возвращению полотна в Россию.

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