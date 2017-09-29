На торгах в Швейцарии нашли похищенную в СССР картину Айвазовского «Море»

Украденную в России картину Ивана Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии, сообщает МВД РФ.

В МВД РФ сообщили, что с торгов аукционного дома KOLLER сняли картину Ивана Айвазовского «Вид на Ревель», написанную художником в 1845 году. Оригинальное название работы — «Море». Полотно было оценено в 1 млн долларов.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов».



Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что картина была похищена из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году. Сейчас ведется работа по возвращению полотна в Россию.