Миллион в иркутский благотворительный фонд подбросил директор ради эксперимента

Президент благотворительного фонда «Оберег» в Иркутске признался, что сам подбросил в учреждение миллион рублей и решил посмотреть реакцию СМИ.
Президент фонда «Оберег», в котором на днях сообщили о неожиданном «подарке» — сумке с миллионом рублей — написал признание на своей странице в Facebook. Александр Соболев рассказал, что таким способом решил привлечь внимание СМИ и общества к реальным проблемам.
Александр Соболев, президент благотворительного фонда «Оберег»: «Я, Соболев Александр, президент благотворительного фонда „Оберег“ искренне и со всей ответственностью приношу извинения за подброшенный мною миллион. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознанно с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества… Проблема любви к яркой, смазливой новости, к хайпу, к сожалению, имеет место быть в нашем обществе. И мне это не нравится».
Соболев назвал «миллион в сумке» социальным экспериментом и рассказал, что новостью заинтересовались 20 журналистов, которые позвонили сотрудникам фонда, семеро граждан, «случайно потерявших деньги», а также следователи.
Александр Соболев: «Почему вам так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела, помогает конкретным живым людям 12 лет без перерыва на обед — это обыденно для новостей… Моя искренняя мечта сделать мир чуточку лучше. Надеюсь, не только меня эта история заставит задуматься о целях и средствах».
О сумке с деньгами в фонде сообщили 26 сентября на странице фонда в соцсетях. Сотрудники организации рассказали, что обрадовались «подарку», так как в данный момент помогают отремонтировать ветхое здание, «где живут мамочки с детьми».
Фонд «Оберег» работает в Иркутске более 12 лет. Главными направлениями работы является помощь матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и людям без определенного места жительства. Сейчас в двух зданиях фонда проживают порядка 150 человек, сообщает РИА Новости.
Александр Соболев, президент благотворительного фонда «Оберег»: «Я, Соболев Александр, президент благотворительного фонда „Оберег“ искренне и со всей ответственностью приношу извинения за подброшенный мною миллион. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознанно с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества… Проблема любви к яркой, смазливой новости, к хайпу, к сожалению, имеет место быть в нашем обществе. И мне это не нравится».
Соболев назвал «миллион в сумке» социальным экспериментом и рассказал, что новостью заинтересовались 20 журналистов, которые позвонили сотрудникам фонда, семеро граждан, «случайно потерявших деньги», а также следователи.
Александр Соболев: «Почему вам так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела, помогает конкретным живым людям 12 лет без перерыва на обед — это обыденно для новостей… Моя искренняя мечта сделать мир чуточку лучше. Надеюсь, не только меня эта история заставит задуматься о целях и средствах».
О сумке с деньгами в фонде сообщили 26 сентября на странице фонда в соцсетях. Сотрудники организации рассказали, что обрадовались «подарку», так как в данный момент помогают отремонтировать ветхое здание, «где живут мамочки с детьми».
Сегодня у нас произошло радостное и странное событие.Опубликовано Благотворительный фонд Оберег 25 сентября 2017 г.
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Фонд «Оберег» работает в Иркутске более 12 лет. Главными направлениями работы является помощь матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и людям без определенного места жительства. Сейчас в двух зданиях фонда проживают порядка 150 человек, сообщает РИА Новости.
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