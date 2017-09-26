В благотворительный фонд Иркутска подбросили сумку с миллионом рублей

Сотрудники благотворительного фонда «Оберег» в Иркутске ищут неизвестного мецената, подбросившего им сумку с миллионом рублей.
Неожиданный сюрприз был обнаружен 26 сентября. Сотрудники общественной организации разбирали принесенные жертвователями вещи. В этой куче нашлась сумка, в которой лежала не одежда, а аккуратно уложенные пачки с купюрами. Сотрудники фонда насчитали 1 017 500 рублей.
Представитель фонда «Оберег» в Иркутске: «Мы обрадовались, но потом решили выдержать паузу. Если кто-то принес деньги как пожертвование, мы очень признательны. Нам сейчас средства нужны — здание, где живут мамочки с детьми, нуждается в серьезном ремонте перед зимними холодами. К тому же на попечении у нас 150 человек, не хватает денег на медикаменты и питание».
Найденные деньги в целях безопасности поместили в банковскую ячейку. Если найдется хозяин миллиона, то ему предлагают позвонить по телефону. Правда, как выяснилось, уже нашлось любители авантюр, которые пытались выдать себя за анонима и присвоить деньги. В «Обереге» призвали таких людей не беспокоиться, поскольку будут устраивать своеобразные проверки. Сотрудники говорят, что вместе с деньгами в сумке были весьма необычные вещи, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Представитель фонда «Оберег» в Иркутске: «Мы обрадовались, но потом решили выдержать паузу. Если кто-то принес деньги как пожертвование, мы очень признательны. Нам сейчас средства нужны — здание, где живут мамочки с детьми, нуждается в серьезном ремонте перед зимними холодами. К тому же на попечении у нас 150 человек, не хватает денег на медикаменты и питание».
Найденные деньги в целях безопасности поместили в банковскую ячейку. Если найдется хозяин миллиона, то ему предлагают позвонить по телефону. Правда, как выяснилось, уже нашлось любители авантюр, которые пытались выдать себя за анонима и присвоить деньги. В «Обереге» призвали таких людей не беспокоиться, поскольку будут устраивать своеобразные проверки. Сотрудники говорят, что вместе с деньгами в сумке были весьма необычные вещи, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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