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    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества. НТВ, генетика, здоровье, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества

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    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генетической революции человечества

      Кирилл Поздняков в своем новом фильме «Остаться людьми» рассказал о генетическом будущем человечества.

      Младенцы на заказ и искусственные вирусы, выбирающие жертвы. Реально ли все это? Неужели человечество можно будет действительно полностью изменить? В этом разбирался Кирилл Поздняков и пришел к неожиданным выводам.

      Кирилл Поздняков: «Современные технологии действительно позволяют изменить очень многие. Есть технологии генетические, которые очень быстро позволят модифицировать различные организмы, может быть, даже и человека. Наша жизнь может стать лучше и жить мы станем дольше».

      Впрочем, отмечает автор фильма, существует и множество проблем, связанных с генной инженерией.

      Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир НТВ уже сегодня в 23:00.

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