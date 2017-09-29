Кирилл Поздняков в своем новом фильме «Остаться людьми» рассказал о генетическом будущем человечества.
Младенцы на заказ и искусственные вирусы, выбирающие жертвы. Реально ли все это? Неужели человечество можно будет действительно полностью изменить? В этом разбирался Кирилл Поздняков и пришел к неожиданным выводам.
Кирилл Поздняков: «Современные технологии действительно позволяют изменить очень многие. Есть технологии генетические, которые очень быстро позволят модифицировать различные организмы, может быть, даже и человека. Наша жизнь может стать лучше и жить мы станем дольше».
Впрочем, отмечает автор фильма, существует и множество проблем, связанных с генной инженерией.
Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир НТВ уже сегодня в 23:00.
Кирилл Поздняков: «Современные технологии действительно позволяют изменить очень многие. Есть технологии генетические, которые очень быстро позволят модифицировать различные организмы, может быть, даже и человека. Наша жизнь может стать лучше и жить мы станем дольше».
Впрочем, отмечает автор фильма, существует и множество проблем, связанных с генной инженерией.
Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир НТВ уже сегодня в 23:00.
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