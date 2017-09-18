«НТВ-видение» представляет фильм Кирилла Позднякова «Остаться людьми»

Достижения науки открыли перед нами увлекательные перспективы: исцелять неизлечимые прежде недуги, выращивать отказавшие органы, жить лучше и дольше. К хорошему человечество привыкает быстро, особо не вникая в детали.
Однако новые технологии уже не раз в истории становились и благословением, и проклятием. Ведь у всего есть цена. Насколько она будет высока и кто её назначит? Есть ли гарантия, что новые продукты, включая те, что разрабатывает «продавец бессмертия» Обри ди Грей, не будут монополизированы элитой? Где пролегает граница, за которой всё, что мы создадим, будет использовано против нас? И главное — останемся ли мы при этом людьми? Об этом — новый документальный фильм журналиста и ведущего НТВ Кирилла Позднякова.
Генетики полны энтузиазма: эксперименты над человеческими эмбрионами уже идут, ограничения рушатся одно за другим. Используя новые технологии, можно создавать новые лекарства и методы лечения. Уже говорят о существовании спортивного гена, ищут ген, ответственный за интеллект… Но некоторые учёные утверждают, что мы приоткрыли ящик Пандоры и сделали шаг в сторону «потребительской евгеники» — созданию детей на заказ, по желанию клиента — с использованием модных, брендовых генов.
Создатели фильма встретились с Хэнком Грили, профессором генетики Стэнфордского университета. В прошлом году именно он огорошил весь мир прогнозом о том, что человечество стоит на пороге кардинальных перемен, и традиционный для нашего вида метод размножения уйдёт в прошлое. По версии Грили, всё это сделают возможным два фактора: стабильная последовательность ДНК и создание человеческих яйцеклеток из клеток кожи. Это позволит получать сотни эмбрионов, тестировать каждый из них и предлагать родителям сделать выбор. Первый такой ребёнок может появиться на свет уже через десять лет!
Идеальный солдат, совершенный человек… Неужели призрак евгеники действительно вернулся и бродит не только по Европе, но и по всему миру? Ведь человечество однажды уже проходило это. Евгеника, у которой англо-саксонские корни, была модной теорией на стыке XIX и XX веков, пока не приобрела поистине чудовищные формы в гитлеровской Германии. Там «унтерменшей» — «недочеловеков» — уничтожали, а параллельно растили «арийскую элиту». Её возрождению и расцвету должна была способствовать программа «Источник жизни», или Lebensborn. В её рамках чины СС должны были делать детей с лучшими женщинами Рейха. Предполагается, что их было семь или восемь тысяч — и авторам фильма удалось встретиться с некоторыми из них. Как сложились судьбы людей, родившихся по программе Lebensborn, кого из них на руках держал Гитлер и как они сами оценивают обстоятельства своего рождения?
Современные учёные уверяют, что они полностью осознают свою меру ответственности и понимают, что есть красная черта, которую не следует пересекать, а сами генетические технологии нуждаются в тщательном контроле. При нынешнем уровне знаний о человеческих генах уже не составит труда создать вирус-убийцу и настроить его на голубоглазых блондинов или кареглазых брюнеток, или даже на конкретного человека. Весной 2016 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер выступил с неожиданным заявлением: генная инженерия по своей потенциальной опасности даст фору ядерным ракетам. Так что всё-таки она из себя представляет — путь в прогрессивное будущее или скользкую дорогу, в конце которой нас может ждать человек эпохи вырождения?
Смотрите фильме Кирилла Позднякова «Остаться людьми» 29 сентября в 23:00 на НТВ.
Генетики полны энтузиазма: эксперименты над человеческими эмбрионами уже идут, ограничения рушатся одно за другим. Используя новые технологии, можно создавать новые лекарства и методы лечения. Уже говорят о существовании спортивного гена, ищут ген, ответственный за интеллект… Но некоторые учёные утверждают, что мы приоткрыли ящик Пандоры и сделали шаг в сторону «потребительской евгеники» — созданию детей на заказ, по желанию клиента — с использованием модных, брендовых генов.
Создатели фильма встретились с Хэнком Грили, профессором генетики Стэнфордского университета. В прошлом году именно он огорошил весь мир прогнозом о том, что человечество стоит на пороге кардинальных перемен, и традиционный для нашего вида метод размножения уйдёт в прошлое. По версии Грили, всё это сделают возможным два фактора: стабильная последовательность ДНК и создание человеческих яйцеклеток из клеток кожи. Это позволит получать сотни эмбрионов, тестировать каждый из них и предлагать родителям сделать выбор. Первый такой ребёнок может появиться на свет уже через десять лет!
Идеальный солдат, совершенный человек… Неужели призрак евгеники действительно вернулся и бродит не только по Европе, но и по всему миру? Ведь человечество однажды уже проходило это. Евгеника, у которой англо-саксонские корни, была модной теорией на стыке XIX и XX веков, пока не приобрела поистине чудовищные формы в гитлеровской Германии. Там «унтерменшей» — «недочеловеков» — уничтожали, а параллельно растили «арийскую элиту». Её возрождению и расцвету должна была способствовать программа «Источник жизни», или Lebensborn. В её рамках чины СС должны были делать детей с лучшими женщинами Рейха. Предполагается, что их было семь или восемь тысяч — и авторам фильма удалось встретиться с некоторыми из них. Как сложились судьбы людей, родившихся по программе Lebensborn, кого из них на руках держал Гитлер и как они сами оценивают обстоятельства своего рождения?
Современные учёные уверяют, что они полностью осознают свою меру ответственности и понимают, что есть красная черта, которую не следует пересекать, а сами генетические технологии нуждаются в тщательном контроле. При нынешнем уровне знаний о человеческих генах уже не составит труда создать вирус-убийцу и настроить его на голубоглазых блондинов или кареглазых брюнеток, или даже на конкретного человека. Весной 2016 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер выступил с неожиданным заявлением: генная инженерия по своей потенциальной опасности даст фору ядерным ракетам. Так что всё-таки она из себя представляет — путь в прогрессивное будущее или скользкую дорогу, в конце которой нас может ждать человек эпохи вырождения?
Смотрите фильме Кирилла Позднякова «Остаться людьми» 29 сентября в 23:00 на НТВ.
Комментарии