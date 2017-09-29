Лавров назвал аномалией ситуацию в США после выборов

Глава МИД РФ провел встречу с группой американских экспертов во главе с политологом Дмитрием Саймсом.
Сергей Лавров назвал аномалией происходящие в политическом пространстве США после президентских выборов 2016 года.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась на политическом пространстве США в связи с последствиями выборов, которые Демократическая партия так и не может пережить. Попытки внедрить в эту дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы, конечно же, не приемлем».
Лавров добавил, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы наладилось сотрудничество РФ и США, сообщает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявления терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного и открытого сотрудничества России и США».
Ранее российский министр иностранных дел в интервью НТВ рассказал о причинах антироссийских заявлений американской элиты. Лавов отметил, что после победы Дональда Трампа русофобы, в том числе и возглавляемые Хиллари Клинтон демократы, пытаются загнать администрацию нынешнего президента в угол. «Все-таки женщина, которая расстроена, можно понять», — прокомментировал глава МИД РФ проигрыш Клинтон. С другой стороны, подчеркнул Лавров, звучат громкие заявления некоторых республиканцев, которые хотели, чтобы президентом стал человек, более подчиненный общественному мнению.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась на политическом пространстве США в связи с последствиями выборов, которые Демократическая партия так и не может пережить. Попытки внедрить в эту дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы, конечно же, не приемлем».
Лавров добавил, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы наладилось сотрудничество РФ и США, сообщает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявления терроризма не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами, и многие другие вещи, конечно же, только выиграли бы от честного и открытого сотрудничества России и США».
Ранее российский министр иностранных дел в интервью НТВ рассказал о причинах антироссийских заявлений американской элиты. Лавов отметил, что после победы Дональда Трампа русофобы, в том числе и возглавляемые Хиллари Клинтон демократы, пытаются загнать администрацию нынешнего президента в угол. «Все-таки женщина, которая расстроена, можно понять», — прокомментировал глава МИД РФ проигрыш Клинтон. С другой стороны, подчеркнул Лавров, звучат громкие заявления некоторых республиканцев, которые хотели, чтобы президентом стал человек, более подчиненный общественному мнению.
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