Лавров: русофобы пытаются загнать администрацию США в угол

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ рассказал о причинах антироссийских заявлений американской элиты.
По словам главы МИД РФ, громче всего заявления о вмешательстве России в американские выборы звучат от представителей Демократической партии и сторонников Хиллари Клинтон, которая даже заявляла, что Владимир Путин якобы враждебно относится к ней.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В связи с победой Трампа на выборах, эти русофобы пытаются администрацию загнать в угол. Демократы, конечно же, здесь играют главную роль, потому что до сих пор они обвиняют в поражении Хиллари Клинтон то, что Россия вмешивалась. И — я не читал, я видел в выдержке из книги Хиллари Клинтон, которую она написала, — и тоже только Путин, Россия предотвратили, что он с самого начала ее не любил. Ну это, я не знаю, все-таки женщина, которая расстроена, можно понять».
При этом Лавров отметил, что громкие заявление звучат и от представителей Республиканской партии, которые хотели, чтобы президентом стал не Дональд Трамп, а человек, который более подчинен общественному мнению.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Но, кроме того, еще и республиканцы в значительной степени, по крайней мере, по некоторым вопросам, активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что избрали несистемного человека, который просто нашел путь к сердцам избирателей. И получилось так, что на праймериз Республиканской партии именно он получил первое место. А, наверное, тем, кто является такими системными бюрократами в Республиканской партии, хотелось бы иметь кого-то своего, более подчиненного общественному мнению Республиканской партии».
Также Лавров сообщил, что Россия не будет затягивать с обращением в суд по поводу изъятия дипсобственности в США. Сейчас Москва ведет переговоры с адвокатскими фирмами и собирает документы.
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В связи с победой Трампа на выборах, эти русофобы пытаются администрацию загнать в угол. Демократы, конечно же, здесь играют главную роль, потому что до сих пор они обвиняют в поражении Хиллари Клинтон то, что Россия вмешивалась. И — я не читал, я видел в выдержке из книги Хиллари Клинтон, которую она написала, — и тоже только Путин, Россия предотвратили, что он с самого начала ее не любил. Ну это, я не знаю, все-таки женщина, которая расстроена, можно понять».
При этом Лавров отметил, что громкие заявление звучат и от представителей Республиканской партии, которые хотели, чтобы президентом стал не Дональд Трамп, а человек, который более подчинен общественному мнению.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Но, кроме того, еще и республиканцы в значительной степени, по крайней мере, по некоторым вопросам, активно присоединяются к демократам. Это объясняется тем, что избрали несистемного человека, который просто нашел путь к сердцам избирателей. И получилось так, что на праймериз Республиканской партии именно он получил первое место. А, наверное, тем, кто является такими системными бюрократами в Республиканской партии, хотелось бы иметь кого-то своего, более подчиненного общественному мнению Республиканской партии».
Также Лавров сообщил, что Россия не будет затягивать с обращением в суд по поводу изъятия дипсобственности в США. Сейчас Москва ведет переговоры с адвокатскими фирмами и собирает документы.
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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