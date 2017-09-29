Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента, сообщается на портале электронной базы данных Госдумы.
Напомним, повысить МРОТ до прожиточного минимума ранее предложил Владимир Путин. Увеличивать МРОТ планируется в два этапа. Президент предложил повысить МРОТ до 85% прожиточного минимума с 1 января 2018 года. А уравняют эти показатели не позднее 1 января 2019 года.
Отметим, что для трудоспособных граждан за II квартал 2017 года прожиточный минимум составляет 11163 рубля, для пенсионеров — 8506 рублей, а для детей — 10160 рублей. МРОТ составляет 7800 рублей в месяц.
Напомним, повысить МРОТ до прожиточного минимума ранее предложил Владимир Путин. Увеличивать МРОТ планируется в два этапа. Президент предложил повысить МРОТ до 85% прожиточного минимума с 1 января 2018 года. А уравняют эти показатели не позднее 1 января 2019 года.
Отметим, что для трудоспособных граждан за II квартал 2017 года прожиточный минимум составляет 11163 рубля, для пенсионеров — 8506 рублей, а для детей — 10160 рублей. МРОТ составляет 7800 рублей в месяц.
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