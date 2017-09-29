Резня на Урале: убийцу четырех человек задержали со стрельбой

В СК раскрыли подробности ЧП в деревне Гора (Свердловская область), где ранее судимый мужчина убил четверых и ранил одного знакомого.
По данным следствия, нетрезвый злоумышленник взял охотничий нож из своего дома в поселке Шамары и на такси отправился на сельскохозяйственное предприятие в деревне Гора. Там 54-летний мужчина зашел в подсобное помещение, где в это время обедали трое его знакомых, с которыми он поссорился. Злоумышленник с ножом напал на знакомых — двое погибли на месте, а третий пострадавший был ранен, и обвиняемый стал с ним разговаривать.
В этот момент в помещение зашел другой мужчина, с которым у злоумышленника тоже были плохие отношения. Увидев произошедшее, этот мужчина попытался убежать, но обвиняемый догнал и убил его. После этого злоумышленник отправился к одному из домов, выманил на улицу и зарезал еще одного знакомого, с которым у него также сложились натянутые отношения.
За это время пострадавшему, остававшемуся в подсобном помещении, удалось скрыться. Позднее он обратился за помощью в больницу и сообщил о произошедшем правоохранителям.
Через несколько часов после случившегося злоумышленник был задержан. Как сообщили в управлении СК по Свердловской области, при задержании обвиняемый оказал сопротивление, поэтому было принято решение применить оружие. Обезвредить мужчину удалось после того, как он был ранен в ногу. По факту убийства четырех человек возбуждено дело. Сейчас проводятся допросы свидетелей, уже назначены различные судебные экспертизы.
В этот момент в помещение зашел другой мужчина, с которым у злоумышленника тоже были плохие отношения. Увидев произошедшее, этот мужчина попытался убежать, но обвиняемый догнал и убил его. После этого злоумышленник отправился к одному из домов, выманил на улицу и зарезал еще одного знакомого, с которым у него также сложились натянутые отношения.
За это время пострадавшему, остававшемуся в подсобном помещении, удалось скрыться. Позднее он обратился за помощью в больницу и сообщил о произошедшем правоохранителям.
Через несколько часов после случившегося злоумышленник был задержан. Как сообщили в управлении СК по Свердловской области, при задержании обвиняемый оказал сопротивление, поэтому было принято решение применить оружие. Обезвредить мужчину удалось после того, как он был ранен в ногу. По факту убийства четырех человек возбуждено дело. Сейчас проводятся допросы свидетелей, уже назначены различные судебные экспертизы.
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