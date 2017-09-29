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    На Урале мужчина зарезал четверых односельчан

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    На Урале мужчина зарезал четверых односельчан

    На Урале мужчина зарезал четверых односельчан

    Житель Свердловской области напал с ножом на пятерых человек, четверо из них скончались.

    Житель поселка Шамары Шалинского района Свердловской области в четверг совершил четыре убийства. Мужчина с ножом напал на пятерых односельчан в разных частях поселка. Четверо из них скончались, одного удалось спасти, сообщили «Интерфаксу» в местном отделении скорой помощи.

    Источник: «Четыре человека убиты, один ранен — проникающее ранение грудной клетки, сделали операцию в Шалинской ЦГБ».

    Полиция задержала преступника. По данным местных СМИ, им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. По словам собеседника агентства, преступник выбирал своих жертв не случайно.

    Источник: «Мужчина с ножом напал не на прохожих, он целенаправленно шел убивать».

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